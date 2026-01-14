Siete participantes quedaron nominados en La casa de los famosos: así quedó la placa parcial

Este miércoles 14 de enero quedó definida la primera placa de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, marcando el inicio de las nominaciones y dejando a varios participantes en riesgo de convertirse en el primer eliminado de la competencia.

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron en placa por elección del público?

Como es habitual en La casa de los famosos Colombia, los televidentes tienen la potestad de elegir a dos participantes que quedan en riesgo de eliminación al ingresar a la placa, y esta vez no fue la excepción.

Renzo y Marilyn Patiño nominados por el público. (Foto Canal RCN).

Una vez se cerraron las votaciones, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que Renzo Meneses y Marilyn Patiño ingresaron a la placa tras obtener la menor cantidad de votos por parte del público.

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron en placa por elección de los participantes?

Ahora bien, los participantes también tuvieron la responsabilidad de votar por quienes querían enviar a la placa de nominados, quedando en riesgo de eliminación.

Tras una nominación en parejas elegidas por Alexa Torres, líder de la semana, realizada en el confesionario y otras cara a cara, se definió que Luisa Cortina y Lorena Altamirano ingresaron a placa y quedaron en riesgo de eliminación.

Luisa Cortina y Lorena Altamirano nominadas por la casa. (Foto Canal RCN).

¿Cómo quedó conformada la primera placa de La casa de los famosos Colombia 2026?

Aunque las nominaciones para la primera placa fueron sometidas a votación del público y de los integrantes de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torres, líder de la semana, y Johanna Fadúl pudieron elegir a un participante para ingresarlo a la placa que quedó de la siguiente manera:

Lorena (nominado por la casa)

Luisa Cortina (nominado por la casa)

Renzo (nominado por el público)

Marilyn Patiño (nominado por el público)

Beba (nominado por Alexa Torres líder de la semana)

Yuli Ruíz (nominado por poder de Johanna Fadul)

Nicolás Arrieta (nominado por poder de Renzo)



Vale la pena destacar que esta placa es parcial, pues aún falta definir quién ganará el poder de salvación y a quién salvará.