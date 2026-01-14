Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Siete participantes quedaron nominados en La casa de los famosos: así quedó la placa parcial

Se definió la primera placa de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: este es el resultado parcial.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Se definió la placa en La casa de los famosos Colombia: estos son los ocho nominados
Se definió la placa en La casa de los famosos Colombia: estos son los ocho nominados. (Foto Canal RCN).

Este miércoles 14 de enero quedó definida la primera placa de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, marcando el inicio de las nominaciones y dejando a varios participantes en riesgo de convertirse en el primer eliminado de la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron en placa por elección del público?

Como es habitual en La casa de los famosos Colombia, los televidentes tienen la potestad de elegir a dos participantes que quedan en riesgo de eliminación al ingresar a la placa, y esta vez no fue la excepción.

Renzo y Marilyn Patiño nominados por el público.
Renzo y Marilyn Patiño nominados por el público. (Foto Canal RCN).

Una vez se cerraron las votaciones, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que Renzo Meneses y Marilyn Patiño ingresaron a la placa tras obtener la menor cantidad de votos por parte del público.

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron en placa por elección de los participantes?

Ahora bien, los participantes también tuvieron la responsabilidad de votar por quienes querían enviar a la placa de nominados, quedando en riesgo de eliminación.

Artículos relacionados

Tras una nominación en parejas elegidas por Alexa Torres, líder de la semana, realizada en el confesionario y otras cara a cara, se definió que Luisa Cortina y Lorena Altamirano ingresaron a placa y quedaron en riesgo de eliminación.

Luisa Cortina y Lorena Altamirano nominadas por la casa.
Luisa Cortina y Lorena Altamirano nominadas por la casa. (Foto Canal RCN).

¿Cómo quedó conformada la primera placa de La casa de los famosos Colombia 2026?

Aunque las nominaciones para la primera placa fueron sometidas a votación del público y de los integrantes de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torres, líder de la semana, y Johanna Fadúl pudieron elegir a un participante para ingresarlo a la placa que quedó de la siguiente manera:

Artículos relacionados

  • Lorena (nominado por la casa)
  • Luisa Cortina (nominado por la casa)
  • Renzo (nominado por el público)
  • Marilyn Patiño (nominado por el público)
  • Beba (nominado por Alexa Torres líder de la semana)
  • Yuli Ruíz (nominado por poder de Johanna Fadul)
  • Nicolás Arrieta (nominado por poder de Renzo)


Vale la pena destacar que esta placa es parcial, pues aún falta definir quién ganará el poder de salvación y a quién salvará.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karina García habló sobre Alejandro Estrada La casa de los famosos

Karina García sorprende al enviarle un mensaje inesperado a Alejandro Estrada: “eres divino”

Karina García habló sobre Alejandro Estrada y reveló sus opiniones sobre el participante de La casa de los famosos 3.

Alexa Torrex sorprendió al prever su liderazgo de la semana en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprendió al predecir su liderazgo de la semana en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Alexa Torrex sorprendió al prever su liderazgo de la semana en La casa de los famosos 3 y sus palabras hoy generan conversación.

Yina Calderón y Karina García hablan sobre los participantes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Yina Calderón y Karina García revelan qué piensan de los participantes de La casa de los famosos 3

Yina Calderón y Karina García hablaron acerca de los participantes de La casa de los famosos 2026 en un video del Canal RCN.

Lo más superlike

J Balvin sorprendió al rendir homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

J Balvin detuvo su show en Puerto Gaitán y rindió homenaje a Yeison Jiménez: “estás con nosotros”

J Balvin sorprendió al rendir homenaje a Yeison Jiménez, con un mensaje y una interpretación que marcaron su concierto.

La Toxi Costeña da un paso importante en su carrera La toxi costeña

La Toxi Costeña da un paso importante en su carrera, ¿de qué se trata?

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27