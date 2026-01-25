En la actual temporada de La Casa de los famosos Colombia, una de las figuras que más ha logrado conectar con la fibra emocional de la audiencia es, sin duda, Sara Uribe. La presentadora y empresaria paisa ha mostrado una faceta vulnerable y humana que dista mucho de la imagen que algunos tenían de ella, convirtiéndose en el epicentro de los momentos más conmovedores del reality.

Para nadie es un secreto que el motor de vida de Sara es su hijo, Jacobo. Por ello, uno de los instantes más impactantes de la competencia fue ver a la presentadora romper en llanto tras recibir un mensaje de su pequeño. Como este momento, Sara Uribe fue protagonista de otro momento donde demuestra que la preocupación de los padres por sus hijos es contante.

Un llamado a la conciencia: El mensaje de Sara a los padres colombianos

Durante el más reciente Brunch de los Nominados, un espacio que suele estar cargado de tensiones y ataques estratégicos, Sara Uribe decidió utilizar su plataforma para algo mucho más trascendental. Todo tuvo lugar luego de escuchar la historia de Juanse Laverde con Alexa Torres cuando él tenía 14 años, donde el cantante afirmó que Alexa le dio un beso cuando era un adolescente.

Con una seriedad que silenció la mesa, Sara envió un potente mensaje a todos los padres de Colombia, instó a los padres a estar más presentes en la vida de sus hijos, vigilando de cerca con quién se relacionan y qué tipo de personas frecuentan; además, hizo especial énfasis en el uso de redes sociales, pidiendo que se supervise el contenido que ven a diario.

“Controlen el uso de los celulares… Yo no quiero ver que mi hijo y sus amiguitos estén en una fiesta, de 14 años bebiendo para que después a los 19 estén diciendo lo que vivieron. ¿Dónde está el acompañamiento?”

Sara Uribe busca su permanencia en La casa de los famosos Colombia

Este rol protector no ha sido solo un discurso. Dentro de la convivencia, Sara se ha caracterizado por intentar mediar en los conflictos y ofrecer consejos a los participantes más jóvenes, como Juanse Laverde. Sin embargo, hoy se enfrenta a la gala de eliminación, donde su futuro en el programa depende exclusivamente del voto del público.

Hoy conoceremos si el público decide premiar la madurez y el mensaje social de Sara Uribe permitiéndole continuar en la competencia, o si su historia en la casa llega a su fin. Lo que es seguro es que, pase lo que pase, su paso por el reality está dejando una marca que trasciende el entretenimiento.