Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sara Uribe envía un contundente mensaje a los padres para que estén pendientes de sus hijos

Durante el brunch de los nominados y tras escuchar la historia de Juanse Laverde, Sara Uribe les pide a los padres controlar lo que hacen sus hijos.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Sara Uribe envía mensaje de reflexión.
Tras escuchar la historia de Juanse Laverde, Sara Uribe envía una reflexión para que los padres estén pendientes de sus hijos. (Foto del Canal RCN)

En la actual temporada de La Casa de los famosos Colombia, una de las figuras que más ha logrado conectar con la fibra emocional de la audiencia es, sin duda, Sara Uribe. La presentadora y empresaria paisa ha mostrado una faceta vulnerable y humana que dista mucho de la imagen que algunos tenían de ella, convirtiéndose en el epicentro de los momentos más conmovedores del reality.

Artículos relacionados

Para nadie es un secreto que el motor de vida de Sara es su hijo, Jacobo. Por ello, uno de los instantes más impactantes de la competencia fue ver a la presentadora romper en llanto tras recibir un mensaje de su pequeño. Como este momento, Sara Uribe fue protagonista de otro momento donde demuestra que la preocupación de los padres por sus hijos es contante.

Un llamado a la conciencia: El mensaje de Sara a los padres colombianos

Durante el más reciente Brunch de los Nominados, un espacio que suele estar cargado de tensiones y ataques estratégicos, Sara Uribe decidió utilizar su plataforma para algo mucho más trascendental. Todo tuvo lugar luego de escuchar la historia de Juanse Laverde con Alexa Torres cuando él tenía 14 años, donde el cantante afirmó que Alexa le dio un beso cuando era un adolescente.

Artículos relacionados

Con una seriedad que silenció la mesa, Sara envió un potente mensaje a todos los padres de Colombia, instó a los padres a estar más presentes en la vida de sus hijos, vigilando de cerca con quién se relacionan y qué tipo de personas frecuentan; además, hizo especial énfasis en el uso de redes sociales, pidiendo que se supervise el contenido que ven a diario.

“Controlen el uso de los celulares… Yo no quiero ver que mi hijo y sus amiguitos estén en una fiesta, de 14 años bebiendo para que después a los 19 estén diciendo lo que vivieron. ¿Dónde está el acompañamiento?”

Sara Uribe busca su permanencia en La casa de los famosos Colombia

Este rol protector no ha sido solo un discurso. Dentro de la convivencia, Sara se ha caracterizado por intentar mediar en los conflictos y ofrecer consejos a los participantes más jóvenes, como Juanse Laverde. Sin embargo, hoy se enfrenta a la gala de eliminación, donde su futuro en el programa depende exclusivamente del voto del público.

Artículos relacionados

Hoy conoceremos si el público decide premiar la madurez y el mensaje social de Sara Uribe permitiéndole continuar en la competencia, o si su historia en la casa llega a su fin. Lo que es seguro es que, pase lo que pase, su paso por el reality está dejando una marca que trasciende el entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El acercamiento entre Valentino y Tebi Bernal tiene al influencer preocupado por el qué dirán en La casa de los famosos (Fotos del Canal RCN) Valentino Lázaro

Valentino cree que su apoyo a Tebi Bernal podría costarle una ‘funa’ en La casa de los famosos

Tras una broma que se salió de control por parte de Nicolás Arrieta, Valentino habla con Tebi Bernal y liman asperezas ante de la eliminación.

Valentino Lazaro es considera el más falso de La casa de los famosos. Valentino Lázaro

Valentino Lázaro es considerado el más ‘falso’ de La casa de los famosos Colombia

Los participantes no se callaron nada en el Brunch de los nominados y dejaron claro quién es el más falso de La casa de los famosos.

Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años" La casa de los famosos

Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años"

Juanse Laverde aprovechó el brunch de La casa de los famosos para revelar lo que presuntamente hizo una de sus compañeras cuando era pequeño.

Lo más superlike

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes Caterin Escobar

El divertido tropiezo de Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar en Tailandia: “Nos tumbaron”

Durante su viaje por el sudeste asiático, Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar vivieron una curiosa anécdota al pedir rebaja por un recuerdo.

Karol G dejó curioso mensaje en redes Karol G

Karol G dejó curioso mensaje tras confirmarse su ruptura con Feid: "Disfrutando la tormenta"

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo