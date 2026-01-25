Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años"

Juanse Laverde aprovechó el brunch de La casa de los famosos para revelar lo que presuntamente hizo una de sus compañeras cuando era pequeño.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años"
Juanse Laverde expuso supuesta situación del pasado con AlexaTorrex: "Me besó cuando tenía 14 años"/ Archivos RCN

En el más reciente brunch de La casa de los famosos Colombia los nominados se sacaron algunos trapitos al sol. Sin embargo, hubo dos personas que destacaron por los fuertes confrontamientos que protagonizaron en la mesa.

Se trata del cantante Juanse Laverde y la también cantante Alexa Torrex quienes trajeron al presente algunos problemas de su pasado que se prestaron para malinterpretaciones y situaciones que hoy afectan su convivencia en el reality.

Juanse reveló que Alexa porque le parecía una persona falsa e hipócrita. Igualmente, la cucuteña dijo que quería que él fuera quien saliera esta noche del reality
Juanse reveló que Alexa porque le parecía una persona falsa e hipócrita. Igualmente, la cucuteña dijo que quería que él fuera quien saliera esta noche del reality/ Archivos RCN

Artículos relacionados

¿Por qué Juanse Laverde acusó a Alexa Torrex de haberse "aprovechado" de él?

En medio de la dinámica, cada nominado debía responder cuál famoso quisiera que abandonara el programa y por qué. Juanse reveló que Alexa porque le parecía una persona falsa e hipócrita. Igualmente, la cucuteña dijo que quería que él fuera quien saliera esta noche del reality, porque le encantaba victimizarse y acomodar las historias a su favor.

Ante esto, Juanse reaccionó con una situación del pasado que dejó muy sorprendidos a todos: "Si a ustedes un niño de 14 años se arrima a pedirles un beso, ¿ustedes se lo dan? Yo era un niño".

Alexa Torrex explicó cómo se dio su beso con Juanse cuando él tenía 14 años

Tras las afirmaciones del también tiktoker, Alexa aclaró que cuando eso pasó, no era Juanse el único que no estaba en sus cinco sentidos y que no lo hizo con la intención con la que el joven lo cuenta. Según su relato, correspondió a un momento de copas donde, a manera de juego, se dieron un beso.

Cerró dejando claro que ella no era una "vieja verde" como querían hacerla ver, que no tenía ningún sentimiento hacia su compañero y que afuera tenía una pareja que amaba y respetaba. Además, recordó que en su pasado, fue un gran apoyo para Juanse, aunque él ahora no lo quiera reconocer.

Alexa explica lo que realmente pasó con Juanse cuando era joven
Alexa explica lo que realmente pasó con Juanse cuando era joven/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Johanna Fadul usó su poder con Marilyn Patiño. La casa de los famosos

Johanna Fadul usó su poder y salvó a Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 2026

Johanna Fadul contestó el teléfono y con su poder, salvó a Marilyn Patiño de la placa de nominados de La casa de los famosos.

Valentino Lázaro y Juanse Laverde tuvieron rifirrafe Valentino Lázaro

Valentino Lázaro y Juanse Laverde tuvieron tenso cruce en La casa de los famosos Colombia: así fue

Valentino Lázaro y Juanse Laverde dejaron en shock a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3: "Tienes engañada a la gente"..

Segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La IA sorprende al revelar quién sería el segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

La inteligencia artificial dio su pronóstico de quién podría salir de La casa de los famosos Colombia este 25 de enero.

Lo más superlike

Juliana Calderón saldrá del país tras fallecimiento de su novio en accidente con Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón saldrá del país tras fallecimiento de su novio en accidente con Yeison Jiménez

Juliana Calderón reapareció en sus redes sociales y se dejó ver muy cabizbaja tras la partida de su pareja.

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Bad Bunny

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo