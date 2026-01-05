Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe desata una ola de reacciones al revelarse su participación en La casa de los famosos 2026

Sara Uribe ahora se postula como una de las más fuertes para La casa de los famosos Colombia, así que las opiniones no faltaron.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Sara Uribe
Sara Uribe desata una ola de reacciones al revelarse su participación en La casa de los famosos 2026 | Foto del Canal RCN.

El Jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 confirmó una nueva habitante para el reality del Canal RCN: se trata nada más y nada menos que la modelo, presentadora e influencer Sara Uribe.

¿Sara Uribe va a participar en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sí, Sara Uribe vuelve a las pantallas de televisión, luego de un extenso tiempo en el que se dedicó a ser madre y las redes sociales. La noticia de que la paisa, quien a propósito es exprotagonista de novela, va a estar en el Canal RCN desató reacciones de todo tipo, pues no es un secreto que es una de las mujeres más reconocidas de la farándula colombiana.

En su presentación, la modelo recalcó que está lista para ser parte de la telenovela de la vida real, también dijo que el juego comienza.

"Estoy completamente segura de los que vengo a hacer en La casa de los famosos", aseguró Sara Uribe.

Sara Uribe
Sara Uribe es modelo, presentadora e influencer | Foto del Canal RCN.

¿Qué reacciones generó la noticia de que Sara Uribe va para La casa de los famosos Colombia 2026?

Al ser una de las mujeres más apoyadas en redes sociales en el país, las opiniones tomaron la delantera luego de que se supo que Sara Uribe va a estar en La casa de los famosos Colombia, cuya tercera temporada se estrena pronto: el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m.

Siendo así, abundan las reacciones por la participación de la presentadora y locutora en el formato de convivencia 24/7.

Aparte de que recalcaron la belleza de la paisa, hay quienes la tildaron como "ganadora", también sentenciaron que ella "sí es famosa", sin dejar a un lado que le dijeron que estaba "muy callada", pues la noticia fue una total sorpresa.

Sara Uribe
Sara Uribe aceptó ser parte de La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Otras de las reacciones que se pueden interpretar en Instagram son: "Por fin una mujer de mi estilo", "Esta será la mejor temporada, definitivamente", "Desde ya es mi favorita", "Me encanta, Dios mío".

En efecto, los demás participantes de La casa de los famosos Colombia 3 no la tendrán para nada fácil con Sara Uribe, ya que no ha iniciado el reality y se postula como una de las más fuertes de esta temporada.

No olvides que podrás ver 24/7 La casa de los famosos Colombia 2026 en la app del Canal RCN. Clic aquí.

