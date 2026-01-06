¿Romance a la vista? Sara Uribe lanza inesperada indirecta a su compañero de reality Renzo Meneses

La presentadora y habitante confirmada de La casa de los famosos 2026, Sara Uribe, generó rumores en redes sociales al opinar sobre su compañero de reality Renzo Meneses.

Sara Uribe genera rumores al hablar sobre su compañero Renzo Meneses. (Fotos Canal RCN)

Ayer El Jefe del programa reveló a Sara como nueva habitante de la casa revolucionando las redes.

¿Qué opinó Sara Uribe sobre su compañero de La casa de los famosos Colombia 2026, Renzo Meneses?

Durante su visita al programa de RCN, Buen Día Colombia, le preguntaron a Sara si ya había visto a alguno de sus nuevos compañeros con otros ojos.

En medio de la conversación, le muestran unas fotografías de su compañero Renzo Meneses que ingresa a la competencia soltero.

Sara dijo que le parece simpático y lanzó un comentario que avivó los rumores y las especulaciones sobre un posible romance iniciando el programa.

Sara aseguró que si se veía muy bien vestido, cómo sería sin estarlo. El modelo comentó la publicación con un "¿Cómo así?" dejando ver que le sorprendió el comentario de Sara, pero sin dejar cerradas las puertas para conocerla de manera más cercana.

Los seguidores del programa comenzaron a imaginar cómo podría desarrollarse una historia entre ambos, justo en el inicio de una temporada que promete emociones intensas.

“Si así es vestido”, expresó Sara Uribe.

¿Mariana Zapata estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Hoy se conoció el ingreso de la influenciadora Mariana Zapata a la competencia dándole forma al grupo de famosos y haciendo crecer las expectativas por las nuevas revelaciones y sorpresas que tiene preparadas El Jefe.

El programa ya cuenta con un grupo selecto de habitantes que se preparan para vivir una experiencia única, lejos de sus familias y desconectados de las redes sociales.

La convivencia dentro de la casa pondrá a prueba todas sus capacidades físicas, emocionales y psicológicas, convirtiéndose en un verdadero reto de resistencia y adaptación.

Entre los participantes elegidos por el público se encuentran Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz, quienes llegan con la expectativa de demostrar su autenticidad frente a millones de espectadores.

Por su parte, El Jefe del programa seleccionó a figuras como Manuela Gómez, Johanna Fadul, Campanita, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, La Beba, Juanda Caribe, Juan Palau, Jay Torres, Renzo Meneses, Sara Uribe y Mariana Zapata, completando un elenco diverso que promete emociones intensas y momentos inolvidables.

La señal será transmitida en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y estará disponible a través de la aplicación del Canal RCN, permitiendo que los seguidores no se pierdan ningún detalle de esta experiencia que marcará la televisión en 2026.