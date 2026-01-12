Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Renzo Meneses usó la 'Nominación as3sin@' y envió a la placa a Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante de La casa de los famosos Colombia en estar en la placa de nominados.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Nicolás Arrieta y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia.
Renzo Meneses envió a la placa a Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 arrasó con su llegada a las pantallas del Canal RCN, pues tal y como se esperaba, al abrir sus puertas, causó varias sorpresas, no solo por el anuncio de Marcela Reyescomo participante confirmada, sino también por la nueva dinámica de juego.

¿Qué es la nominación as3sin@, uno de los nuevos poderes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Y es que, en esta nueva temporada del reality de convivencia del Canal RCN, los participantes tendrán importantes poderes que les permitirán jugar estratégicamente y mover las fichas según lo que crean más inteligente.

Uno de los poderes que recientemente fue usado por uno de los nuevos habitantes, fue el de 'Nominación As3sin@', una ventaja que obtuvo Renzo Meneses y que tuvo que utilizar en este primer capítulo.

De acuerdo con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del formato, este poder otorga de manera automática la potestad para enviar a un habitante directamente a la placa sin tener la oportunidad de ser salvado.

¿A quién eligió Renzo Meneses para usar su poder de nominación as3sin@?

Tras recibir la orden de elegir a algún habitante para usar el mencionado poder, Meneses decidió que Nicolás Arrieta, de habitación 'Agua', es la persona que debe ir directo a eliminación, descartando con esta elección cualquier posibilidad de ser salvado por alguno de sus compañeros, pues solo será le público el que elija si debe quedarse o salir de la competencia.

Tras la sorpresiva decisión, Nicolás se mostró tranquilo, e incluso tras escuchar su nombre se acercó al joven para dejar ver que entendió perfectamente su decisión, pues sabe perfectamente que esto responde directamente al juego y no tiene nada que ver con nada personal.

Por su parte, el participante dueño del poder, explicó que eligió a Arrieta por ser uno de los participantes del equipo contrario, pues él hace parte de 'Tormenta' y el creador de contenido de la habitación 'Calma'.

Dicho esto, por ahora queda esperar a conocer los nombres de quienes acompañarán a Nicolás en la temida placa de nominados de esta tercera temporada.

