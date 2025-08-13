Reclamo de Jorge Herrera a los chefs con su plato en MasterChef Celebrity

El actor Jorge Herrera no dudó en hacerle un reclamo a los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity.

¿Qué tuvo que cocinar Jorge Herrera en el reto este 13 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron que conformar tríos entre ellos a su gusto, que, aunque en un principio pensaron que era para trabajar juntos, fueron sorprendidos con la noticia que debían enfrentarse entre sí para elegir en qué equipo debían estar.

Las participantes con pin de inmunidad son las capitanas de los equipos, siendo Carolina Sabino la líder del naranja, Alejandra Ávila del azul y Valeria y Violeta del verde.

El actor tuvo que competir contra Michelle y Ricardo Vesga, donde Ricardo obtuvo el primer puesto, Michelle el segundo y él el tercero.

Artículos relacionados Redes sociales ¿Jessica Radcliffe murió tras ser atacada por una orca en un espectáculo marino?

¿Qué reclamo le hizo Jorge Herrera a los jurados en MasterChef Celebrity?

Una vez los tres fueron a presentar sus platos a los chefs, iniciaron su degustación y en el turno del actor Jorge Herrera, comenzaron a juzgar su plato sin probarlo, por lo que, el actor les hizo un curioso reclamo luego de que estos sonrieran y se miraran.

"¿Por qué están atacando mi plato de esa manera tan discriminatoria? primero pregúnteme cómo se llama", dijo el actor.

Nicolás de Zubiría lo interrogó sobre el nombre, a lo que él dijo que lo había nombrado "Fusión isleña".

Varios de sus compañeros, incluso la presentadora Claudia Bahamón se preguntó sobre la combinación entre mejillones con pitaya y arándanos, que no suele ser muy atractiva para el paladar.

Artículos relacionados Karina García Altafulla respondió a quienes dicen que su relación con Karina es por show

El actor Jorge Herrera destacó que se trataba de crear contrastes no solo de textura, sino de sabor.

Los chefs decidieron darle a probar al actor lo que había hecho para convencerlo de que no había sido una buena idea, pero este insistió en que le sabía "buenísimo".

Pese a los argumentos del actor, Nicolás de Zubiría se sinceró con él y le detalló que no le daba ni para probar el plato y Jorge Rausch le destacó que había pecado con sus excesos de ingredientes.