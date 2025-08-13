Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Reclamo de Jorge Herrera a los chefs con su plato en MasterChef Celebrity

Jorge Herrera no dudó en llamarles la atención a los chefs en MasterChef Celebrity al presentar su plato.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jorge Herrera en MasterChef Celebrity
Jorge Herrera reclama en MasterChef Celebrity/Canal RCN

El actor Jorge Herrera no dudó en hacerle un reclamo a los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados

¿Qué tuvo que cocinar Jorge Herrera en el reto este 13 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron que conformar tríos entre ellos a su gusto, que, aunque en un principio pensaron que era para trabajar juntos, fueron sorprendidos con la noticia que debían enfrentarse entre sí para elegir en qué equipo debían estar.

Jorge Herrera pierde reto en Masterchef Celebrity

Las participantes con pin de inmunidad son las capitanas de los equipos, siendo Carolina Sabino la líder del naranja, Alejandra Ávila del azul y Valeria y Violeta del verde.

El actor tuvo que competir contra Michelle y Ricardo Vesga, donde Ricardo obtuvo el primer puesto, Michelle el segundo y él el tercero.

Artículos relacionados

¿Qué reclamo le hizo Jorge Herrera a los jurados en MasterChef Celebrity?

Una vez los tres fueron a presentar sus platos a los chefs, iniciaron su degustación y en el turno del actor Jorge Herrera, comenzaron a juzgar su plato sin probarlo, por lo que, el actor les hizo un curioso reclamo luego de que estos sonrieran y se miraran.

"¿Por qué están atacando mi plato de esa manera tan discriminatoria? primero pregúnteme cómo se llama", dijo el actor.

Jorge Herrera reclamo a los chefs en MasterChef Celebrity

Nicolás de Zubiría lo interrogó sobre el nombre, a lo que él dijo que lo había nombrado "Fusión isleña".

Varios de sus compañeros, incluso la presentadora Claudia Bahamón se preguntó sobre la combinación entre mejillones con pitaya y arándanos, que no suele ser muy atractiva para el paladar.

Artículos relacionados

El actor Jorge Herrera destacó que se trataba de crear contrastes no solo de textura, sino de sabor.

Los chefs decidieron darle a probar al actor lo que había hecho para convencerlo de que no había sido una buena idea, pero este insistió en que le sabía "buenísimo".

Pese a los argumentos del actor, Nicolás de Zubiría se sinceró con él y le detalló que no le daba ni para probar el plato y Jorge Rausch le destacó que había pecado con sus excesos de ingredientes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ganadores equipos MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

En MasterChef Celebrity compitieron entre tríos, así quedaron los equipos

Ellos fueron los ganadores de cada trío y así quedaron conformados los equipos en MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar reveló cómo es su relación con Rausch Jorge Rausch

Valeria Aguilar reveló cómo es su verdadera relación con Jorge Rausch en MasterChef

Valeria Aguilar sorprendió con fotos y mensaje para aclarar cómo es su verdadera relación con Jorge Rausch de MasterChef Celebrity.

Jorge Herrera, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Jorge Herrera reaccionó al pin de inmunidad de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity

Jorge Herrera opinó tras el triunfo de Carolina y Violeta en Masterchef Celebrity al ganar el pin de inmunidad.

Lo más superlike

Felipe Arias comparte mensaje tras la partida de Miguel Uribe Talento nacional

Felipe Arias envía sentido mensaje tras la partida de Miguel Uribe: “Que dolor…”

Felipe Arias comparte emotivo mensaje tras la partida de Miguel Uribe y conmueve a sus seguidores en redes sociales.

Influencer Ethan Guo: la verdad detrás de sus 45 días en la Antártida Influencers

Ethan Guo: el influencer que pasó 45 días atrapado en la Antártida y su final | VIDEO

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal le pidió disculpas a Cazzu, rompió el silencio sobre su ruptura y relación con Ángela

Martha Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Bolaños aconseja a sus seguidores a trabajar en las inseguridades: ¿cuáles son sus técnicas?

Camila Cabello sorprendió en TikTok al cantar “Si te vas” de Shakira Camila Cabello

Camila Cabello canta clásico de Shakira y genera furor en redes sociales