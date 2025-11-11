Raúl Ocampo fue eliminado de MasterChef y su salida generó emotivas reacciones: así fue

Este 11 de noviembre, se llevó a cabo el capítulo 116 de MasterChef Celebrity en el que seis celebridades demostraron sus múltiples habilidades gastronómicas durante el reto de eliminación.

Los participantes que se enfrentaron al reto de eliminación fueron: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

Sin embargo, el participante que fue eliminado de la competencia tras la rigurosa calificación del jurado fue Raúl Ocampo.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Cuál fue la razón por la que Raúl Ocampo fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Durante el reto de eliminación, el jurado les anunció a las celebridades que el ingrediente principal es el café de Tostao en el que tuvieron que preparar un plato de sal en el que el jurado debe sentir este ingrediente.

¿Cuál fue el error que tuvo Raúl Ocampo para ser eliminado de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Así que cada uno de los participantes demostró tener la capacidad de preparar un plato de alta cocina para cumplir con todas las expectativas del jurado.

Sin embargo, cuando llegó el momento en que cada una de las celebridades pasó al atril y cuando Raúl Ocampo presentó su plato llamado: ‘Sigue y te sirves’, el jurado fue selectivo con su elección.

El primero en degustar su platillo fue Nicolás de Zubiría, quien le anunció al participante que se arriesgó con su plato y, de igual manera, reiteró el error que tuvo al momento de tener un trozo de carne cruda en su menú.

De igual modo, Belén Alonso y Jorge Rausch le compartieron su opinión frente a la propuesta arriesgada que tuvo.

Luego, llegó el momento en el que el jurado tomó la decisión en decir el nombre del eliminado y, ante la espera de Valentina Taguado y Raúl Ocampo, el actor fue quien salió de la cocina más famosa del país.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el cuarto grupo y cómo elegir a tu preferida

¿Cómo se despidió Raúl Ocampo de MasterChef tras ser eliminado?

Sin duda, la eliminación de Raúl Ocampo dejó un profundo vacío por parte de sus compañeros, en especial, por parte de Valentina Taguado, Claudia Bahamón y Belén Alonso.

¿Qué le dijo Raúl Ocampo a Valentina Taguado al ver que se quebró en llanto? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Alejandra Ávila pasó al Top 6 y le ganó a Violeta Bergonzi en el reto express: así reaccionó

Así que, Raúl Ocampo compartió el especial agradecimiento que sintió con el jurado, Claudia, sus compañeros y los televidentes al acompañarlo en la competencia y, se llenó de emotividad, expresando las siguientes palabras: