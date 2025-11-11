Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila pasó al Top 6 y le ganó a Violeta Bergonzi en el reto express: así reaccionó

Alejandra Ávila pasó al Top 6 al ganarle a Violeta Bergonzi durante el reto express. Además, evitó ir al reto de eliminación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandra Ávila pasó al Top 6 y le ganó a Violeta Bergonzi en el reto dual: así reaccionó
¿Por qué razón Alejandra Ávila le ganó a Violeta Bergonzi en el reto dual? | Foto: Canal RCN

En el reto de hoy de MasterChef Celebrity, las participantes Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se enfrentaron a un reto express durante el capítulo 116, en el que demostraron sus múltiples habilidades gastronómicas aprendidas a lo largo de la competencia.

En el capítulo pasado, ambas celebridades quedaron empatadas al obtener dos cucharas doradas. Además, se enfrentaron a un reto express en el que la caja misteriosa fue la protagonista.

¿Por qué razón Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se enfrentaron a un reto dual?

Es clave mencionar que, en el reto pasado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi demostraron en el anterior capítulo todas sus habilidades aprendidas en la cocina más famosa del país.

Alejandra Ávila pasó al Top 6 y le ganó a Violeta Bergonzi en el reto dual: así reaccionó
¿Cómo se llevó a cabo el reto dual de Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, Violeta Bergonzi fue la participante que más se destacó en el reto individual, sumando dos puntos.

Por esta razón, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se enfrentaron en el capítulo de hoy a un duelo de titanes o, también, denominado como ‘duelo de titanes’, en el que ambas han llegaron con la mejor actitud para evitar ir al reto de eliminación.

Desde luego, Alejandra fue la participante que más sorprendió al jurado al cumplir con todas las expectativas cumplidas por parte del jurado y adquirió su pase directo al Top 6.

¿Cuál fue la razón por la que Alejandra Ávila pasó al Top 6 ganándole a Violeta Bergonzi?

Una de las reglas otorgadas por parte del jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, fue que ambas celebridades tenían que preparar un ceviche en el lapso de 15 minutos.

Además, la presentadora Claudia Bahamón al momento de finalizar el tiempo del reto, les dijo a ambas participantes que pasaran al atril para que el jurado degustara sus menús.

Alejandra Ávila pasó al Top 6 y le ganó a Violeta Bergonzi en el reto dual: así reaccionó
Alejandra Ávila pasó al Top 6 de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Así que, Alejandra Ávila fue la primera en presentar su platillo llamado: 15 minutos del alma y, luego, Violeta presentó: Si así es biche, ¿cómo será maduro?

Posteriormente, el jurado fue riguroso con la técnica y emplatado de ambas cocineras y, de esta manera, tomaron la decisión que la participante que subiera al balcón fuera: Alejandra Ávila y asegurará el pase directo al Top 6 de MasterChef Celebrity.

De este modo, Violeta Bergonzi tomó su delantal negro y se enfrentó a un reto de eliminación junto a sus otros compañeros, ¿quién será la próxima celebridad en abandonar la cocina?

