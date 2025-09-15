Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ramiro Meneses volvió a la cocina de MasterChef Celebrity en noche de eliminación: "Les falta fuerza"

Cinco celebridades están en riesgo y Ramiro Meneses regresó a MasterChef Celebrity para guiar un reto cargado de tensiones.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ramiro Meneses regresó a MasterChef Celebrity y los participantes vivieron un reto de eliminación.
Ramiro Meneses, ganador de MasterChef Celebrity 2022, volvió a la cocina más famosa para guiar a los participantes. Foto Canal RCN

La cocina más famosa de Colombia volvió a recibir con emoción a un invitado muy especial, Ramiro Meneses, recordado como ganador de MasterChef Celebrity 2022, quien apareció nuevamente para guiar a los concursantes en una de las pruebas más decisivas.

¿Cómo fue el regreso de Ramiro Meneses ganador de MasterChef Celebrity 2022?

Su presencia no pasó desapercibida, pues los participantes lo recibieron, con admiración reconociéndolo no solo por su talento culinario, sino también por el legado que su experiencia ha dejado en la competencia.

Ramiro Meneses reapareció en MasterChef Celebrity para guiar un reto clave
Así fue la reaparición de Ramiro Meneses en MasterChef Celebrity y su evaluación a los participantes. Foto Canal RCN

El resto de la noche tenía un ingrediente adicional que puso a prueba la creatividad de cada celebridad, pues los aspirantes a continuar en el programa debían enfrentarse a un sazonador misterioso que se convertiría en el elemento clave para construir un plato totalmente libre.

Con la libertad de innovar, pero bajo la presión de no fallar frente a la mirada de los jueces y la inspiración de Ramiro, cada participante tendrá que vivir toda la presión en una noche de eliminación.

¿Qué ventajas aportaron los sobres dorados para el reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

En esta ocasión, los sobres dorados, aportaron, giros inesperados, que generaron sorpresa entre los participantes, en primer lugar, Carolina Sabino abrió uno de ellos y obtuvo el beneficio de elegir a un compañero del balcón, para que la acompañaran en los primeros 30 minutos de la preparación, lo que le dio un respiro frente a la exigencia del reto.

Valeria Aguilar, Raúl Ocampo
Valeria Aguilar y Raúl Ocampo en reto de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Raúl Ocampo, por su parte, fue favorecido con cinco minutos adicionales de cocina, un tiempo valioso cuando cada detalle puede marcar la diferencia.

La dinámica se mantuvo emocionante al final pues Valeria Aguilar también consiguió invitar a alguien del balcón para apoyarle en los primeros 30 minutos de la prueba, mientras que Pichingo con una suerte similar a la Raúl obtuvo cinco minutos extra para darle un toque final a su preparación.

¿Quiénes son los participantes que corren el riesgo de ser eliminados de la competencia en MasterChef Celebrity?

La incertidumbre crece, pues son cinco celebridades que están en riesgo de convertirse en el décimo participante eliminado de la temporada, Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichingo.

Y aunque el veredicto se mantiene suspenso, todo puede cambiar con la decisión de los jueces, además, la entrada de Ramiro Meneses, marcará este capítulo con nostalgia y aprendizaje, pues su presencia recordó a los participantes que la cocina de MasterChef Celebrity, no sólo se trata de técnicas, sino también de pasión, disciplina, y creatividad.

Con el desenlace aún por conocerse, la expectativa se mantiene y uno de los cinco participantes deberá despedirse, dejando claro que en cada reto de la competencia sólo los mejores lograrán avanzar.

