Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessica Cediel preocupó a sus seguidores tras revelar que continúa hospitalizada

Jessica Cediel compartió una imagen desde la clínica con un mensaje de fe, generando preocupación y apoyo entre sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessica Cediel en los Premios Billboard.
Jessica Cediel preocupó a sus seguidores en redes sociales, por su estado de salud. Foto | Rodrigo Varela.

L

La reconocida presentadora colombiana, Jessica Cediel volvió a despertar inquietud entre sus seguidores al compartir nuevas imágenes desde una clínica donde permanece bajo observación médica.

Aunque no ha dado mayores detalles sobre el motivo de su especialización, dejó ver que continúa en tratamiento y que está siendo acompañada por especialistas.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Jessica Cediel en su más reciente publicación?

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la presentadora apareció con una de sus manos canalizada, confirmando que todavía se encuentra bajo hospitalización, sin embargo, en la publicación se le ve tranquila y sonriente, lo que transmitió cierta calma sus admiradores que inmediatamente enviaron mensajes de aliento y solidaridad.

La reconocida presentadora colombiana Jessica Cediel volvió a despertar inquietud entre sus seguidores al compartir nuevas imágenes desde una clínica, donde permanece bajo observación médica.
Jessica Cediel, a sus 43 años, continúa siendo una de las personalidades más queridas del país.(Foto Gustavo Caballero / Getty Images via AFP)

La imagen estaba acompañada de un mensaje que reflejaba su fe y confianza en que todo saldrá bien, lo que ha sido una constante forma en la que Jessica afronta regularmente sus pruebas personales y las comparte con sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del estado actual de Jessica Cediel?

Pese a la preocupación que generaron sus primeras publicaciones, ha mostrado que se encuentra estable y no ha revelado el motivo exacto que la llevó a este tipo de atención médica, y tampoco ha indicado en qué ciudad está siendo atendida.

Lo que sí es evidente es que sigue bajo supervisión, lo que indica que los médicos han preferido mantenerla en observación para asegurar una evolución constante, destacando que, a pesar de la situación, su actitud positiva también se refleja en los mensajes de comparte, e insiste en que confía en que cada situación tiene un propósito.

Artículos relacionados

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Jessica Cediel?

Las personas que la han acompañado durante varios momentos difíciles en su vida, tanto personales como profesionales, han respondido con cariño, llenando las redes de apoyo, oraciones y deseos de pronta recuperación.

Jessica Cediel asiste a los Premios de la Música Latinoamericana 2019.
Jessica Cediel confesó que vivió un milagro en su casa. Foto | Frazer Harrison.

El impacto es inmediato pues Jessica cuenta con una sólida comunidad de más de 10 millones de seguidores que sigue cada paso de su vida, y tras su publicación, ha crecido a la preocupación, pues Jessica a sus 43 años, continúa siendo una de las personalidades más queridas del país.

Y aunque mantiene en reserva detalles sobre lo sucedido, sus seguidores permanecen atentos a cada actualización con la esperanza de verla pronto recuperada y de regreso sus habituales proyectos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Florinda Meza se defiende de las críticas en su contra Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza rompe el silencio tras comparaciones "los hombres también tienen responsabilidad"

Florinda Meza respondió a las comparaciones con Ángela Aguilar y dejó un mensaje sobre respeto, feminismo y la vida privada.

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo y su sentida despedida tras la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo, se pronunció a través de redes sociales tras la salida de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado envió conmovedor mensaje tras eliminación de Valeria Aguilar: "me dueles mucho"

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Taguado lamentó profundamente la salida de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

La décima eliminación de MasterChef Celebrity estuvo marcada por la nostalgia: Valeria Aguilar se despidió con cariño y gratitud. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Raúl rompieron en llanto tras la salida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

La eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity desató lágrimas y emotivos mensajes de sus compañeros Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch Talento internacional

“Nunca hubo complot”: Miss Jalisco desmiente rumores en contra de Miss Universe México, Fátima Bosch

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia