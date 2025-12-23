¿Quiénes han sido los participantes que ingresaron a mitad de temporada en La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia se ha caracterizado por ser un reality impredecible, donde nada está completamente definido y cualquier giro puede cambiar el rumbo del juego.

Una de las estrategias más utilizadas por El Jefe para sacudir la convivencia y romper alianzas es el ingreso de nuevos participantes cuando la competencia ya está avanzada.

Estas entradas inesperadas suelen generar tensión, reconfigurar grupos y poner a prueba la capacidad de adaptación de los habitantes originales.

En las dos primeras temporadas del reality, El Jefe ha recurrido a esta dinámica para refrescar el juego y sorprender tanto a los participantes como a la audiencia.

Con nuevos integrantes entrando a mitad de temporada, la casa se transforma y los famosos deben replantear sus estrategias en un entorno donde, como bien lo ha demostrado el programa, nada está escrito.

¿Quiénes han sido los participantes que han entrado a mitad de temporada en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la primera temporada del reality, el público tuvo un papel clave en la elección de los nuevos habitantes. En esta ocasión, El Jefe presentó a ocho aspirantes y fueron los televidentes quienes tuvieron la responsabilidad de decidir cuáles de ellos ingresarían a la competencia.

Tras la votación, los cuatro elegidos para entrar a La casa de los famosos Colombia fueron Camilo Pulgarín, Nanis Ochoa, Miguel Bueno y Tania Valencia. Su ingreso generó expectativa dentro y fuera de la casa, ya que llegaron a un juego que ya tenía alianzas formadas y tensiones acumuladas.

Sin embargo, la estadía de uno de ellos fue breve. Menos de 24 horas después de su ingreso, Nanis Ochoa fue expulsada del reality por decisión directa de El Jefe. La participante incumplió las reglas al divulgar información del exterior a los demás habitantes, una falta considerada grave dentro del formato.

Ante esta situación, El Jefe tomó una nueva decisión que volvió a sorprender a todos: darle la bienvenida a Sebastián González, quien ingresó a la casa como reemplazo de Nanis Ochoa. Su entrada marcó un nuevo movimiento dentro del juego y dejó claro que las reglas eran inquebrantables, sin importar el momento de la competencia.

Camilo Pulgarín, Miguel Bueno, Tania Valencia y Sebastián González en La casa de los famosos 2024. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes han sido los participantes que han entrado a mitad de temporada en la segunda temporada?

Para la segunda temporada, El Jefe volvió a apostar por el ingreso de nuevos famosos, aunque con una dinámica diferente. En esta ocasión, cuatro participantes ingresaron a la casa, pero no lo hicieron al mismo tiempo, lo que permitió que cada entrada tuviera un impacto particular en la convivencia.

La primera en cruzar la puerta fue Yana Karpova, una joven rusa que decidió mudarse a Colombia y construir su carrera en el mundo del entretenimiento. Yana se dio a conocer como creadora de contenido, modelo y cantante de reguetón, y su llegada generó curiosidad entre los habitantes por su historia y su personalidad.

Yana Karpova, la joven rusa que ingresó a La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto Canal RCN)

El segundo en ingresar fue Sebastián Arias, modelo y actor santandereano de 35 años. Sebastián es padre de un hijo de 12 años y entró a la competencia con la intención de mostrarse auténtico. Sin embargo, su paso por la casa fue corto: con menos de dos semanas dentro del reality, fue eliminado por decisión del público, obteniendo un puntaje de 5,64 %.

Sebastián Arias duró menos de dos semanas en La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto Canal RCN)

La tercera participante en ingresar fue Laura González, modelo, empresaria y comunicadora social, quien ya había tenido experiencia en realities tras su paso por Protagonistas de Nuestra Tele. Laura es creadora de contenido digital y comparte en sus plataformas temas relacionados con viajes, estilo de vida, belleza y cuidado personal.

En su primera semana dentro de la competencia estuvo en la placa de nominación, pero logró regresar a la casa con el 13,77 % de los votos, convirtiéndose en el segundo puntaje más alto de esa jornada. No obstante, una semana después, El Jefe la sancionó por revelar información del exterior, enviándola directamente a placa sin posibilidad de salvación, lo que derivó en su eliminación en la semana 11.

Laura González fue sentenciada a placa por El jefe por divulgar información del exterior. (Foto Canal RCN)

Altafulla ingresó a La casa de los famosos Colombia al mismo tiempo que Laura González. Desde su llegada, se consolidó como uno de los competidores más fuertes de la temporada. Rápidamente formó alianzas estratégicas, especialmente con el grupo conocido como “las chicas fuego”, a quienes prometió protección y respaldo dentro del juego.

Altafulla se consolidó como uno de los competidores más fuertes de la temporada. (Foto Canal RCN)

Con el paso de las semanas, Altafulla inició una relación sentimental con Karina García, lo que provocó tensiones, distanciamientos y el quiebre definitivo del grupo de amigas. Su presencia rompió una de las tradiciones más repetidas del reality: la eliminación temprana de los participantes que ingresan a mitad de temporada.

Contra todo pronóstico, Altafulla no solo logró mantenerse en competencia, sino que se coronó como el ganador de su temporada. El cantante urbano barranquillero, quien ya tenía experiencia previa en realities como Protagonistas de Nuestra Tele, conquistó al público con su carisma, personalidad y bacanería, demostrando que llegar tarde al juego no es un impedimento para ganar La casa de los famosos Colombia.