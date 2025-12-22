Juanse Laverde reveló que podría incomodar a algunos compañeros: "Soy muy sarcástico"

Juanse Laverde ha despertado gran curiosidad en el público. Desde que se dio a conocer siendo niño en televisión, el cantante ha crecido y ahora quiere mostrarle a Colombia su verdadera personalidad, así como todo lo que hay detrás de su música.

¿Por qué Juanse Laverde decidió entrar a La casa de los famosos Colombia?

El habitante más joven de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia llega al reality en un momento clave de su vida. Aunque actualmente reside en México y mantiene una rutina marcada por viajes constantes y compromisos profesionales, decidió hacer una pausa y regresar a Colombia para asumir este reto.

Para él, la experiencia representa una oportunidad para salir de su zona de confort, convivir con personas completamente distintas y vivir algo que se sale de su día a día.

Lejos de verlo como una carga, asume el encierro como un respiro personal. Considera que el formato le permitirá desconectarse del ritmo acelerado que ha llevado durante los últimos años y enfocarse en conocerse mejor, mientras comparte con personas de diferentes generaciones, trayectorias y personalidades.

¿Cómo es la personalidad de Juanse Laverde?

Juanse Laverde se define como alguien relajado, poco problemático y cero conflictivo. Asegura que no es de buscar peleas ni de involucrarse en discusiones innecesarias, y que solo reaccionaría si una situación lo afecta directamente.

Aunque no se considera ofensivo ni grosero, reconoce que su sentido del humor suele ser sarcástico, lo que podría generar choques dependiendo de con quién conviva.

Para él, no existen personalidades “difíciles”, sino mundos distintos. Por eso, ve la convivencia como una oportunidad divertida para conocer cómo piensa y actúa cada persona. Llega con la intención de observar, aprender y compartir, sin juzgar ni imponer su forma de ser. Su objetivo es pasarla bien, hacer amigos y vivir experiencias que le dejen aprendizajes reales.

Juanse Laverde no quiere juzgar a las personas, reconoce que todos tienen personalidades distintas. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la estrategia de Juanse Laverde en el reality?

A diferencia de otros participantes, no entra con una estrategia definida. Considera que nunca ha vivido bajo planes calculados y que su camino personal y profesional se ha construido siendo auténtico. Esa misma filosofía es la que piensa aplicar dentro de la casa: mostrarse tal como es, sin máscaras ni personajes.

Aunque no planea manipular situaciones ni alianzas, sí deja claro que es competitivo cuando se trata de retos. Si el juego lo exige, dará todo de sí para ganar pruebas y superar desafíos. Sabe perder, acepta un “no” cuando llega, pero no se define como conformista. Para él, competir no significa pasar por encima de otros, sino exigirse al máximo.

¿Qué espera Juanse Laverde mostrarle al público?

Uno de sus mayores intereses es que el público lo conozca más allá de la imagen que se ha construido en redes sociales. Es consciente de que existen percepciones equivocadas sobre su personalidad y quiere aprovechar el reality para mostrar su lado más natural. Busca que las personas entiendan de dónde nacen sus emociones, su música, su actitud frente a la vida y su forma de relacionarse.

En el plano sentimental, Juanse Laverde reconoce que nunca ha tenido una pareja formal, pero no se cierra a lo que pueda pasar dentro de la casa, aun sabiendo que será el más joven del grupo.

A pesar de ser el menor, Juanse no se cierra a tener una relación dentro de la casa. (Foto Canal RCN)

Sobre las polémicas, asegura que no suele engancharse en conflictos digitales y que, si surge algún roce en redes, prefiere ignorarlo antes que alimentarlo.

Tampoco tiene una lista de personas con las que no quisiera convivir. Para él, mencionar nombres sería dar protagonismo innecesario. En cambio, llega con la mente abierta, dispuesto a vivir la experiencia con tranquilidad, felicidad y honestidad, confiando en que el encierro permitirá que el público vea quién es realmente, sin filtros ni prejuicios.