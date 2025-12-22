Marilyn Patiño se sinceró antes de entrar a La casa de los famosos: “No soy fácil”

Antes de cruzar la puerta de La casa de los famosos Colombia, Marilyn Patiño decidió ser honesta sobre lo que el público puede esperar de ella dentro del reality.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

La actriz dejó claro que no llega con personajes construidos ni con una imagen prefabricada, sino con la intención de mostrarse tal como es, incluso si eso puede incomodar.

Desde ya, pidió comprensión y empatía, consciente de que su forma de ser no siempre encaja con todos los entornos.

¿Qué le pidió Marilyn Patiño al público antes de entrar al reality?

Uno de los primeros mensajes de Marilyn estuvo dirigido directamente a los televidentes. La actriz pidió que sean amables, pacientes y condescendientes con ella durante la competencia.

Reconoce que convivir las 24 horas bajo cámaras no es fácil y que habrá momentos de vulnerabilidad, cansancio y errores. Su deseo es “apagar las luces de la casa” siendo ella misma.

¿Por qué Marilyn Patiño aceptó participar en La casa de los famosos Colombia?

La principal motivación de Marilyn para ingresar al reality son sus hijos, a quienes define como su motor de vida.

Confesó que tomar la decisión no fue sencilla, ya que implica un sacrificio emocional importante al tener que separarse de ellos por un tiempo.

Sin embargo, aseguró que lo hace pensando en su bienestar y en el futuro, entendiendo que también necesita un espacio personal para respirar y reconectarse consigo misma.

Marilyn Patiño confesó que sus hijos son su mayor motor, pero que también necesita un respiro. (Foto Canal RCN)

¿Qué rasgos de su personalidad considera Marilyn que pueden incomodar a otros dentro de la casa?

Marilyn fue clara al admitir que su franqueza puede generar roces. Se describe como una persona honesta, directa y sin filtros, que no sabe fingir ni usar máscaras.

Aunque es consciente de que, en muchos contextos, se espera tacto y diplomacia, reconoce que no siempre logra medir sus palabras. Para ella, la hipocresía no es una opción, incluso si eso la pone en una posición incómoda frente a otros.

Para la actriz, La casa de los famosos Colombia representa mucho más que una competencia. Lo ve como un desafío personal que la enfrenta a sus propias limitaciones, especialmente en términos de convivencia. Marilyn reconoció que no es una persona sencilla y que vivir con tantas personalidades distintas puede ser una prueba compleja para ella.

Asimismo, Marilyn confesó que hay muchas cosas que le molestan y que no se considera buena para vivir en comunidad. Aseguró que el desorden, la desaseo, las malas actitudes, la arrogancia y la ingratitud son comportamientos que no tolera con facilidad. Por eso, considera que la tolerancia será fundamental si quiere permanecer en la casa.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Tiene Marilyn Patiño una estrategia para jugar dentro del reality?

Contrario a lo que muchos esperan, Marilyn aseguró que no llega con una estrategia definida. Explicó que cuando todo se planea de manera excesiva, las cosas suelen salir mal.

En lugar de calcular movimientos o construir alianzas desde el inicio, su apuesta será mostrarse tal como es, sin forzar situaciones ni comportamientos. Cree firmemente que quien conecte con ella lo hará de forma genuina.

La actriz fue contundente al afirmar que no le inquieta lo que la gente piense o diga de ella. Aseguró que siempre se ha mostrado auténtica y que no vive de apariencias. Según explicó, todo aquello que en algún momento le generó miedo perder ya lo perdió, por lo que entra al reality sin cargas ni expectativas externas.

Más allá del juego, Marilyn desea que su paso por La casa de los famosos Colombia deje un mensaje positivo. Quiere que las personas puedan identificarse con ella como un ser humano común, con virtudes y errores, que se equivoca y aprende. Sabe que no todos la querrán, especialmente por su forma directa de decir las cosas, pero confía en que su honestidad conecte con quienes valoran la verdad.

¿A qué persona no le gustaría ver Marilyn Patiño dentro de La casa de los famosos?

Aunque aseguró no tener nada en contra de nadie, Marilyn fue clara al decir que no le gustaría compartir espacio con personas que hayan engañado o robado al país. Frente a quienes se creen superiores o se autoproclaman estrellas, afirmó que no pierde el tiempo discutiendo y que incluso puede ayudarlos a seguir creyéndose ese papel, sin involucrarse emocionalmente.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul habló de sus estrategias para La casa de los famosos Colombia 2026

Marilyn Patiño confesó no querer compartir dentro de la casa con personas que hayan engañado al país. (Foto Canal RCN)

Marilyn Patiño llega a La casa de los famosos Colombia sin disfraces ni estrategias calculadas, dispuesta a asumir el reto desde la honestidad con lo que ha sido toda su vida.

Consciente de que no es una persona fácil y de que la convivencia puede ponerla a prueba, la actriz apuesta por mostrarse auténtica, aceptar sus errores y dejar un mensaje humano y positivo. Su paso por la casa no busca agradar a todos, sino conectar con quienes valoran la verdad y la empatía.