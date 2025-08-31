Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Yorladis Gutiérrez, la candidata de Chocó en Miss Universe Colombia, el reality?

Yorladis Gutiérrez busca representar a la mujer afrocolombiana en Miss Universe Colombia, el reality. Este es su perfil.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yorladis Gutiérrez
Yorladis Gutiérrez, la candidata de Chocó en Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Una de las mujeres en Miss Universe Colombia, el reality, es la candidata de Chocó, se trata de Yorladis Gutiérrez, quien espera avanzar hasta ganar el formato y representar al país en Miss Universe en Tailandia.

¿Quién es Yorladis Gutiérrez, Chocó en Miss Universe Colombia? Edad, profesión y más detalles

Yorladis Gutiérrez tiene 23 años, nació en Riosucio, Chocó, y es abogada y modelo profesional. Mide 1.68 m.

El nombre completo de la candidata de Chocó es Yorladis Marcela Gutiérrez Cuesta, representa la historia, identidad y verdad de su departamento. Se considera como una mujer que cuenta con energía intensa, quien no se rindió en medio de las dificultades que atravesaron sus padres.

Es decir, buscó todos los medios para convertirse en una profesional y, por ello, se le admira.

En la misma corriente de ideas, Yorladis destaca su inteligencia y valentía, sin dejar de mencionar en que cree en la gratitud y la adopta como su filosofía de vida. Representa a la mujer afrocolombiana y porta con orgullo su cabello crespo.

En cuanto a su profesión, combina el derecho con el modelaje, ha laborado en distintos entornos en los que ha tenido que mediar con la justicia.

Yorladis Gutiérrez
Yorladis Gutiérrez nació en Riosucio, Chocó | Foto del Canal RCN.

¿Qué es ser Miss Universe Colombia para Yorladis Gutiérrez?

Para la candidata de Miss Universe Colombia, el reality, ser la cara de Chocó es más que un sueño cumplido, ya que tiene la misión de darle visibilidad a su departamento con el objetivo de resaltar la riqueza étnica, cultural y natural.

Dado el caso en el que sea la Miss Universe de la nación colombiana, dice que no será una soberana más. Al contrario, busca ser útil e impactar de verdad, sumando más que una belleza externa.

Si llegase a representar a Colombia en Miss Universe, dice que rompería las cadenas generacionales, culturales y sociales, además de resaltar el trabajo, la fe y la convicción.

¿Qué curiosidades tiene Yorladis Gutiérrez, Chocó en Miss Universe Colombia, el reality?

  • Vive con su familia, hermano menor y mascota Doki.
  • "Perder no siempre es perder. A veces es ganar experiencia, conexiones y conciencia", así ve la competencia.
  • Su título de abogada ha sido su mayor logro.
  • Ha aprendido a cultivar la inteligencia emocional.
  • Está soltera.

Desde el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. comienza Miss Universe Colombia, el reality. Cientos de mujeres se inscribieron para convertirse en la representante de la belleza colombiana ante el mundo.

El reality promete compromiso, entrega y determinación para elegir a la soberana de Colombia, es presentado y producido por Claudia Bahamón, mientras que, los jurados son Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez
Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez, respectivamente | Foto del Canal RCN.

El reality, transmitido por Canal RCN, tiene el fin de elegir a la representante de Colombia en Miss Universe (Tailandia, 21 de noviembre). Descarga la app aquí.

