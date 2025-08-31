Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Ángela Arcila, la candidata de Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality?

Ángela Arcila es multifacética, pues desempeña diferentes roles en su vida. Este es el perfil de la candidata de Risaralda.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Ángela Arcila
Ángela Arcila, la candidata de Risaralda en Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Miss Universe Colombia, el reality, es una realidad. Llega a la pantalla del Canal RCN la competencia para elegir a la mujer que va a representar a Colombia en Miss Universe, el certamen de belleza más importante en el mundo que se llevará a cabo en Tailandia.

Precisamente, llaman la atención las candidatas de Miss Universe Colombia, así que una de ellas es Ángela Arcila de Risaralda.

¿Quién es Ángela Arcila, Risaralda en Miss Universe Colombia? Edad, profesión, aspiraciones

Ángela Viviana Arcila Agudelo tiene 27 años, nació en Pereira y es multifacética, pues es administradora ambiental, bailarina profesional, modelo y presentadora de televisión. Mide 1.70 m.

El arte y la comunicación han sido para la candidata de Risaralda la posibilidad de mostrar su talento, a la vez que servir a los demás. Entre sus gustos, se encuentran los animales, la justicia social y el medio ambiente.

¿Qué opina Ángela Arcila, candidata de Risaralda, si gana Miss Universe Colombia, el reality?

La candidata de Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality, considera que tiene las cualidades de una soberana colombiana, tales como la belleza con propósito, el alma con causa y la mente despierta.

Ángela Viviana Arcila Agudelo
Ángela Viviana Arcila Agudelo | Foto del Canal RCN.

Para Ángela Arcila, Miss Universe Colombia funciona como un puente de comunicación que sobrepasa las fronteras y es universal, de modo que su enfoque va más allá de desfilar o proyectar belleza, si no que quiere representar a las mujeres que día a día salen adelante, alzan su voz, son amor y reconocen sus historias de vida.

¿Qué curiosidades tiene Ángela Arcila, Risaralda en Miss Universe Colombia?

  • Fue Virreina Nacional del Bambuco.
  • Es la menor de cinco hermanas.
  • Considera que tiene fuerza espiritual.
  • Tiene profunda conexión con el entorno familiar y con la naturaleza.
  • Considera que es una mujer versátil.
  • Está soltera.

Miss Universe Colombia, el reality, se estrena el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. por el Canal RCN, la presentadora del formato es la reconocida Claudia Bahamón y los jurados son Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

El reality no solo va a estar en la pantalla del Canal RCN, también en sus múltiples plataformas como la app, la cual se puede descargar haciendo clic aquí. Miles de mujeres se postularon, pero solo una llegará a la final EN VIVO en la que será catalogada como Miss Universe Colombia y viajará a Miss Universe en Tailandia en noviembre.

