Premios Emmy 2025: lista completa de nominados, fecha, hora y transmisión en vivo

La temporada de premios no se detiene y es turno de una de las noches más especiales para la televisión: los Premios Emmy 2025. En su edición número 77, la ceremonia reunirá a talentos que nos han hecho reír, llorar y soñar frente a la pantalla, en una gala que promete emoción y muchas sorpresas.

¿Cuándo y dónde se celebran los Premios Emmy 2025?

La ceremonia oficial de los Emmy se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La transmisión comenzará una hora antes con la alfombra roja y entrevistas exclusivas.

Así será la celebración de los Premios Emmy 2025 / (Foto de AFP)

En Colombia, los espectadores podrán ver la gala en vivo a través del canal TNT y en streaming mediante la plataforma HBO Max, que ofrecerá cobertura completa del evento.

¿Qué producciones lideran las nominaciones a los Emmy 2025?

La producción que 'arrasó' este año fue Severance, que acumuló 27 menciones en total.

La producción que arrasó este año fue 'Severance' / (Foto de AFP)

En el segundo lugar se encuentra The Penguin con 24, mientras que The Studio y The White Lotus empataron con 23 nominaciones cada una.

Con estas cifras empieza a perfilarse una de las galas más reñidas de los últimos años. Pero más allá de los récords, los Emmy también celebran el talento creativo y narrativo de las series en cada categoría principal. A continuación, los títulos que fueron nominados:

Nominadas a mejor serie dramática:

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO)

Paradise (Apple TV+)

The Pitt (Peacock)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO)

Nominadas a mejor serie de comedia:

Abbott Elementary (ABC / Hulu)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Peacock)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Hulu)

What We Do in the Shadows (FX)

Nominadas a mejor miniserie:

Adolescence (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (Hulu)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO Max)

¿Quiénes disputan los premios de actuación?

Más allá de las series que lideran las nominaciones, los Emmy 2025 también celebran a quienes les dan vida en pantalla. En las categorías de actuación se encuentran nombres que el público ya reconoce, junto a nuevas caras que este año conquistaron a la audiencia.

Drama: actor principal

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Drama: actriz principal

Kathy Bates (Matlock)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Britt Lower (Severance)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Actrices nominadas en 'Drama' para los Premios Emmy 2025. / (Foto de AFP)

Comedia: actor principal

Adam Brody (Nobody Wants This)

Seth Rogen (The Studio)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Comedia: actriz principal

Uzo Aduba (The Residence)

Kirstin Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Esta edición de los premios se perfila como una noche en la que la televisión será la gran protagonista. Entre series aclamadas, producciones que debutan con fuerza y actores que han marcado a la audiencia, la ceremonia promete reflejar la diversidad y la calidad de la pantalla chica actual.

Ahora solo queda esperar quiénes se llevarán a casa la estatuilla dorada y quedarán en la historia de la industria televisiva.