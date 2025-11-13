Pichingo conmueve al contar lo que le dijeron sus hijas al verlo con la filipina de MasterChef

Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity 2025 y mientras eso ocurre, el selecto Top 6 de esta temporada recibió la filipina.

Una de las celebridades que logró llegar hasta este punto de la competencia de cocina del Canal RCN es el humorista Diego Alexander Gómez, conocido artísticamente como Pichingo.

¿Qué dijeron las hijas de Pichingo al verlo con la filipina de MasterChef Celebrity?

Sí, Pichingo llegó al Top 6 y eso lo hizo merecedor de la filipina, que es un elemento de vestir que los chefs lucen y en MasterChef resalta el trabajo de los participantes que se mantienen en el formato culinario.

Pichingo logró ser parte del Top 6 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Cada participante ha hecho una publicación en redes sociales enalteciendo la filipina, así que Pichingo no se quedó atrás y también lo hizo. Sin embargo, el comediante sorprendió porque no le bastó con un solo post e hizo dos.

El primer post que publicó el cómico participante fue junto al chef Nicolás de Zubiría, el humorista abrazó al experto gastronómico y es notoria su felicidad.

Además, escribió un amoroso mensaje con el que reveló cómo se sintieron sus hijas al verlo llegar a estas instancias de MasterChef Celebrity, 10 años.

"Solo quiero decirles que mis hijas me vieron y dijeron: Papá, te ves tan hermoso", escribió Pichingo.

¿Qué más publicó Pichingo con la filipina de MasterChef Celebrity?

Por otra parte, el segundo post que compartió el comediante está conformado por varias fotos.

En las primeras instantáneas, se encuentra el participante solo, luego hay una más junto a sus compañeras con las que llegó al Top 6 de MasterChef Celebrity 2025: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Michelle Rouillard.

En adición, remarcó que se ganó la anhelada filipina, siendo un hombre que nació en un municipio con muchos sueños por cumplir.

Las publicaciones de Pichingo recibieron reacciones por parte del público y seguidores, con mensajes como: "Mi favorito de toda la competencia", "Un corazón humilde, se merece esa filipina", "Te queremos mucho", "Ojalá te ganes esa vaina", "Tu sencillez y carisma te han ayudado", entre muchos otros más.

