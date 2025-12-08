Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás y Ricardo Vesga tuvieron el peor plato en MasterChef Celebrity

Los actores Nicolás y Ricardo Vesga entraron al Hall of fame de MasterChef Celebrity por su terrible preparación.

Gisseth Beltrán García
Ricardo Vesga y Nicolás en MasterChef Celebrity
Ricardo Vesga y Nicolás tiene el peor plato en MasterChef Celebrity/Canal RCN

Los actores Nicolás y Ricardo Vesga sorprendieron a los chefs y a sus compañeros en MasterChef Celebrity con su preparación en reto por un pin de inmunidad.

¿En qué consistió el reto de este 12 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron que trabajar en parejas y hacer una preparación con cierta carne de cerdo, según les correspondiera y con un tiempo y mercado limitado.

Nicolás y Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity

Los actores Nicolás y Ricardo Vesga tuvieron que trabajar juntos y decidieron trabajar con punta de anca, la cual acompañaron con unas papas y una salsa de guayaba, que los llevó a tener muy malos comentarios por parte del jurado.

¿Por qué Nicolás y Ricardo Vesga cayeron al Hall of fame de MasterChef Celebrity?

Los actores pasaron al frente a presentar su plato y se mostraron muy confiados y felices con el resultado; sin embargo, los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría los sorprendieron al decirles lo mal que estaba su preparación.

El primero en probar fue el chef Jorge Rausch, quien los cuestionó sobre su plato, al cual llamaron "Indulgencia a Chapinero", donde reveló lo poco que le gustó la salsa que hicieron de guayaba con miel y limón.

MasterChef Celebrity peor plato

Le disgustó tanto que, los envió directo al Hall of fame, un espacio donde se aglomeran los mejores peores platos de la historia.

Las participantes Michelle y Valentina Taguado fueron las primera en caer en esta lista de esta temporada del 2025, también en un reto en parejas.

"Así es la cocina hasta el mejor panadero se le quema el pan", dijo Ricardo Vesga.

Por su parte, Michelle entre risas les dio al bienvenida a su club diciendo: "Bienvenidos, somos estrellas, del mal, pero estrellas".

Una vez terminó la degustación Nicolás de Zubiría los asustó diciendo que se alistaran porque podrían tener delantal negro, pero la presentadora Claudia Bahamón les resaltó que en el reto nadie recibía delantal negro.

Por ahora, los participantes se mostraron tranquilos de que no están en riesgo de salir de la competencia y continúa con su delantal blanco.

