Nicolás Arrieta sorprende al pedir eliminar a un participante de La casa de los famosos: ¿A quién?

Nicolás Arrieta sorprendió al hacer una curiosa petición antes de la primera eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nicolás Arrieta sorprende con insólita petición de eliminación: ¿a quién señaló? (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Nicolás Arrieta le habló a las cámaras e hizo una curiosa petición de cara a la primera eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué solicitud hizo Nicolás Arrieta que desató reacciones en La casa de los famosos?

El creador de contenido, desde que llegó a La casa de los famosos Colombia, se ha ganado el cariño de los televidentes e internautas gracias a su divertida personalidad y a sus constantes ocurrencias.

Y es que, desde el primer día de competencia, fue seleccionado por Renzo Meneses en la nominación as3sin@, quien usó el poder que se ganó en contra del creador de contenido, llevándolo directamente a la placa de nominación sin derecho a salvación.

Tras la reciente nominación, varios de los participantes han estado haciendo campaña a través de las cámaras, buscando los votos que podrían salvarlos de la eliminación.

No obstante, Nicolás Arrieta, fiel a su estilo, decidió hacerlo de una manera diferente. En lugar de pedir apoyo para sí mismo, hizo una curiosa solicitud en la que le pidió a la audiencia que eliminara a un participante en específico.

¿A quién pidió Nicolás Arrieta que eliminaran de La casa de los famosos Colombia?

Por supuesto, su solicitud no generó indignación; por el contrario, causó risas entre los televidentes. Nicolás Arrieta le pidió al público que, a quien sacaran de la competencia, fuera alguien cuya ropa pudiera quedarle.

La intención del creador de contenido era poder quedarse con las prendas y algunos artículos personales del eliminado, solicitando que fuera alguien de su talla para así poder lucir otras prendas dentro de la casa.

Aunque no dio nombres específicos, dejó entrever que confiaba en que su fanaticada lo apoyaría para pasar una semana más dentro de La casa de los famosos Colombia.

Lo cierto es que faltan tres días para que Colombia conozca al primer eliminado de la competencia. Mientras tanto, los participantes continúan dando de qué hablar al mostrarse las 24 horas del día tal como son.

Por su parte, los televidentes podrán disfrutar de una nueva gala a través del Canal RCN y la app del canal, a partir de las 8:00 de la noche.

