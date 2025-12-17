Nicolás Arrieta, primer habitante elegido de La casa de los famosos Colombia: conoce su carrera y sus comienzos

Nicolás Arrieta se convirtió en el primer habitante elegido de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, un anuncio que marcó el inicio oficial de las expectativas alrededor del reality.

Su elección no pasó desapercibida, pues se trata de una de las figuras digitales más reconocidas y polémicas del país, conocida por su estilo directo y su discurso sin filtros.

El creador de contenido logró imponerse con claridad en la votación de su equipo, alcanzando un alto número de apoyos que lo consolidaron como un fuerte competidor desde el primer momento.

Su ingreso dejó la vara alta para el resto de participantes, ya que llega con una personalidad definida y una trayectoria que promete generar conversación dentro y fuera de la casa.

¿De cuánto fue el porcentaje de votos con el que ganó Nicolás Arrieta?

Nicolás Arrieta se enfrentó a cinco creadores de contenido ampliamente conocidos en el entorno digital colombiano. Entre los nombres que hicieron parte de esta contienda estuvieron Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra, todos con comunidades activas y reconocimiento en redes sociales.

A pesar del nivel de competencia, Nicolás logró arrasar en la votación y obtuvo más de la mitad de los apoyos del público. El creador de contenido ganó con un contundente 52,67% de los votos, una cifra que evidenció el respaldo de su audiencia y la conexión que mantiene con sus seguidores.

¿De dónde es Nicolás Arrieta?

Nicolás Arrieta es bogotano. Nació el 16 de junio de 1991 y actualmente tiene 34 años. Su nombre completo es Nicolás Alejandro Arrieta García y proviene de una familia con trayectoria en la vida pública.

Nicolás construyó su reconocimiento de manera independiente en el mundo digital y enfocándose en las plataformas de contenido. Su origen capitalino y su cercanía con temas sociales y de actualidad han influido en la forma en la que aborda distintos asuntos en sus videos y transmisiones.}

Nicolás Arrieta tiene 34 años y es bogotano. (Foto Canal RCN)

¿Por qué se hizo famoso Nicolás Arrieta?

Nicolás Arrieta comenzó su carrera en el mundo digital en 2012, cuando abrió su canal de YouTube y empezó a publicar contenido enfocado en el humor, la opinión y la actualidad.

Con el paso del tiempo, su estilo fue evolucionando hacia un formato más crítico y directo, lo que le permitió diferenciarse de otros creadores y logró un crecimiento acelerado y alcanzó más de un millón de suscriptores en 2015. Este momento marcó un punto clave en su carrera, consolidándolo como una de las voces más visibles del mundo digital colombiano.

Su contenido se caracteriza por combinar humor con denuncia y análisis de temas actuales. Nicolás ha sido especialmente reconocido por señalar prácticas engañosas dentro del mundo digital, como la promoción de páginas de apuestas o posibles estafas, alertando a sus seguidores sobre riesgos y fraudes. Este enfoque le permitió conectar con una audiencia que valora la franqueza, pero también le generó controversias.

A lo largo de los años, Nicolás Arrieta se ha definido como creador de contenido, empresario y figura pública. Su forma de expresarse sin censura le ha valido tanto críticas como admiración, pero ha mantenido una presencia constante y relevante. Él mismo ha manifestado que se considera una persona muy honesta, característica que identifica como su mayor virtud, pero también como su principal defecto.

Sobre su participación en La casa de los famosos Colombia, Nicolás ha asegurado que aceptó el reto principalmente por diversión y por la experiencia. Además, ha dejado claro que no tiene planes específicos con el dinero en caso de resultar ganador, pues su motivación principal no es económica, sino vivir el formato desde adentro.

¿Tiene pareja Nicolás Arrieta?

En cuanto a su vida sentimental, Nicolás Arrieta reveló que actualmente tiene pareja. El creador de contenido fue claro al afirmar que entra al reality sin ningún objetivo romántico y que no está interesado en enamorarse dentro de la casa.