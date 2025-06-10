Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard de MasterChef sorprende con romántica foto junto a misterioso hombre

Michelle Rouillard de MasterChef Celebrity compartió foto dándole un beso a misterioso hombre: "Los días son más lindos".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michelle Rouillard compartió romántica foto con hombre
Michelle Rouillard sorprendió con foto. (Fotos Canal RCN)

Michelle Rouillard se ha convertido con una de las participantes más habladas y comentadas de MasterChef Celebrity, esto ha hecho que su vida fuera de la competencia genere interés en miles de personas.

¿Cuál fue la romántica foto que compartió Michelle Rouillard de MasterChef Celebrity?

La actriz es bastante reservada con su vida privada, pero en ocasiones les comparte algunos detalles a sus seguidores.

En la jornada del 6 de octubre la actriz compartió una romántica fotografía en sus historias de Instagram en donde se mostraba dándole un beso en la mejilla a un hombre.

Junto a la imagen, la actriz compartió un amoroso mensaje en donde aseguraba que su vida se había puesto mejor desde que ese hombre apareció en su camino.

Los días son más lindos contigo.

¿Quién es Michelle Rouillard y cómo ha evolucionado su carrera?
Michelle Rouillard compartió romántica foto en redes. (Foto del Canal RCN)

¿Quién es el hombre de la foto de Michelle Rouillard de MasterChef Celebrity?

La actriz no dejó esta foto solo en sus historias, sino también decidió publicarla en su feed de Instagram en donde hizo un carrusel de tres imágenes.

Michelle mostró en estas fotografías el lugar y la comida que disfrutaron junto a un hombre llamado Jacobo Bonilla, quien fue la persona a la que le dio el romántico beso.

La actriz expresó en el pie de foto de la publicación que había tenido unos días especiales junto a este hombre, a quien por primera vez mostró en sus redes sociales.

La vida por estos días.

¿A qué se dedica Jacobo Bonilla, el hombre que Michelle Rouillard mostró en sus redes?

Al indagar en las redes sociales de Jacobo Bonilla se pudo evidenciar que es un experimentado chef y esto se ve en sus publicaciones en Instagram.

Asimismo, se evidencia que Jacobo no está alejado del mundo de la farándula nacional, ya que lo siguen varios famosos como Raúl Ocampo, Claudia Bahamón Dominica Duque, Paola Rey, entre otros.

Así se vivió la prueba más intensa de Violeta y Michelle en MasterChef Celebrity
Michelle Rouillard sorprende con foto junto a misterioso hombre. (Foto Canal RCN)

Precisamente, en las imágenes del chef se ve que es cercano a varias celebridades como Carla Giraldo y Jorge Rausch.

Recuerda que, si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity lo puedes hacer a través de la app del Canal RCN.

