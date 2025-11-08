Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle reaccionó tras cocinar con Valentina en MasterChef: "No sé si no le caigo bien"

Valentina Taguado y Michelle tuvieron curiosa reacción tras tener que cocinar juntas en MasterChef Celebrity.

Michelle y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity
Michelle y Valentina Taguado con diferencias en MasterChef Celebrity/Canal RCN

La locutora Valentina Taguado y la actriz Michelle tuvieron que cocinar juntas en MasterChef Celebrity y tuvieron una curiosa reacción.

¿Por qué les tocó a Valentina Taguado y Michelle cocinar juntas en MasterChef Celebrity?

Para el reto creativo de este 11 de agosto, los participantes se formaron en parejas al azar. A cada dupla se le asignó un tipo de arroz específico, con el que debían preparar una receta determinada.

Mientras algunos recibieron con agrado la asignación de la suerte, otros no parecieron conformes con el resultado como fue el caso entre Michelle y Valentina Taguado.

Valentina y Michelle cocinan juntas en MasterChef Celebrity

¿Cómo reaccionaron Valentina Taguado y Michelle tras tener que cocinar juntas en MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado sonrío al respecto, pues no esperaba quedar con la exreina, algo que notó Michelle.

"No sé si no le caigo bien o dirá esta es la que menos me importa o si en realidad tenga algún raye conmigo", expresó.

Al llegar a su lado, le dijo a Valentina: "Te tocó conmigo querida".

Valentina no le contestó nada, pero en el confesionario bromeó señalando si era am*naza.

Ambas debían cocinar sushi y fue Valentina Taguado quien asumió el liderazgo de la preparación, pero Michelle se sentía incómoda.

"La primera cocinada con Valentina por alguna razón ella quedó fastidiada conmigo. Yo tenía el delantal negro, entonces ella sintió como que yo la arrastré al lado oscuro, pero no fue mi culpa", señaló.

Michelle y Valentina tienen el delantal negro en MasterChef Celebrity

Por su parte, Valentina agregó que podrían pasar dos cosas durante la cocinada entre ambas.

"Puede que le diga no pele*mos, saquemos esto bien, o que le dé con un sartén en la cara", agregó entre risas.

¿Cómo les fue a Valentina Taguado y Michelle tras cocinar juntas en el reto creativo en MasterChef Celebrity este 11 de agosto?

Las participantes pasaron al frente y presentaron su plato, sin embargo, no tuvieron buenos comentarios de los chefs, pues no lograron ejecutar bien la preparación del arroz, pues les faltó cocción.

Tras fallar en dicha técnica, ambas celebridades se llevaron el delantal negro junto a Raúl Ocampo y Caterin Escobar, quedando en riesgo de salir de la competencia.

