MasterChef Celebrity: un plato con sabor a infancia conquistó a los jueces en el reto creativo

Un plato que fusionó lo colombiano y lo francés conquistó el paladar de los jueces en MasterChef Celebrity y se llevó la ventaja.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
MasterChef Celebrity: Este participante impresionó a los jueces con su plato de su infancia
MasterChef Celebrity: El emotivo plato que llevó a un participante a conquistar a los jueces. (Foto: Canal RCN)

La competencia en MasterChef Celebrity sigue elevando su nivel. En esta ocasión, los participantes tuvieron que cocinar con su memoria gastronómica y dedicar su plato a su niño interior, llevándolo a la alta cocina.

En esta oportunidad no solo tendrán que cocinar con amor y técnica, sino que también se acercará a ese anhelado top 10.

¿Cuáles fueron los platos que presentaron los participantes de MasterChef Celebrity en este reto?

Valentina Taguado, Pichingo y Ricardo Vesga presentaron el mismo plato: una torta de zanahoria. Por su parte, Alejandra Ávila apostó por un volcán de arequipe; todos ellos se inclinaron por platos dulces.

Mientras tanto, Luis Fernando Hoyos, Patricia Grisales, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, David Sanín, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard sorprendieron con sus creaciones saladas.

Carolina Sabino sorprendió con un homenaje a Cartagena y recibió buenos comentarios de los jueces, aunque con una sugerencia por su pequeño error con el pescado.

El siguiente en subir al atril fue Luis Fernando Hoyos. Aunque los sabores estaban bien, le dijeron que le faltaba nivel y que falló en el emplatado. David Sanín por su parte se destacó por su plato y su nivel y por supuesto se ganó ‘el cachete’ de Jorge Rausch.

Raúl sorprendió con un desayuno al preparar un plato que incluía un huevo sobre otro huevo, sin embargo, no gustó mucho por la mezcla de sabores. Mientras que Violeta se llevó varias críticas por no seguir las órdenes pero su plato brillo por su inesperada combinación de sabores y culturas.

¿Quién se llevó el primer en el reto creativo de MasterChef Celebrity?

Michelle, a quien no le salió bien el plato, confesó frente a las cámaras que siguió el consejo de Claudia Bahamón. Además, recibió comentarios de sus compañeros: “Le echó la culpa a Claudia”.

Paty, por su parte, presentó un plato que recibió varios comentarios no tan positivos sobre la presentación y su estilo de alta cocina. La actriz reaccionó diciendo que ella lo hace así y que no cambiará ni el plato ni la forma en que lo presenta.

Alejandra, quien también le apostó a un plato dulce, recibió comentarios sobre su emplatado, aunque por el sabor obtuvo buenos elogios.

Pichingo se llevó buenos comentarios por su torta de zanahoria, aunque el humorista confesó que no quedó del todo contento. Por su parte, Valentina presentó su torta, pero no logró convencer con la mezcla de sabores. Finalmente, a Ricardo tampoco le fue bien.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso revelaron que tres de los platos que más brillaron competirían por la ventaja, entre ellos los de David, Violeta y Carolina.

Finalmente, la ganadora fue Violeta Bergonzi, gracias a su plato con una combinación perfecta entre lo colombiano y lo francés.

