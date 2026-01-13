Marilyn Patiño rompió el silencio acerca de las adversidades familiares que enfrentó en el pasado

El pasado 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde 24 celebridades han acaparado la atención mediática tras su llegada al reality.

Además, una de las figuras que más ha acaparado la atención mediática es Marilyn Patiño, quien se ha convertido en una de las actrices más influyentes del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Por su parte, Marilyn ha dividido múltiples comentarios mediante las plataformas digitales al hacer una inesperada confesión acerca de las adversidades que ha enfrentado a nivel emocional.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Qué confesión hizo Marilyn Patiño acerca de las adversidades que ha enfrentado a nivel emocional?

En horas de la mañana de este martes 13 de enero, Marilyn Patiño, una de las celebridades que hace parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, tuvo una conversación con Campanita, Eidevin López y Renzo Meneses, recordando los difíciles momentos que atravesó a nivel personal.

Esto dijo Marilyn Patiño al recordar algunos acontecimientos de su pasado. | Foto: Canal RCN

Luego, Marilyn recordó los difíciles momentos por lo que atravesó a nivel personal, en especial cuando vivió en Estados Unidos en búsqueda de un futuro:



“Yo me fui para Estados Unidos, tenía mis papeles y trataba de salir adelante, llorando todos los días, pero un amigo fue mi paño de lágrimas y él sí estaba muy atento conmigo”, agregó Marilyn.

Posteriormente, Marilyn recordó algunos de los acontecimientos que vivió a nivel personal, en especial por algunas vivencias que tuvo con uno de los padres de sus hijos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Heidy, hermana de Yeison Jiménez desempolvó emotivo video de su hermano con doloras palabras

¿Cuál fue la razón por la que Marilyn Patiño se quebró en llanto en las últimas horas?

Durante la conversación de Marilyn con las celebridades, explicó la razón por la cual se quebró en llanto, pues recordó algunas de las vivencias que tuvo en el pasado tras la ruptura que tuvo en el pasado:

¿Cómo recordó Marilyn Patiño algunos acontecimientos de su pasado? | Foto: Canal RCN

“Ahorita estaba llorando porque le dije que era lo peor que me pudo pasar en mi vida fue lo que pasó de yo perder mi hogar porque yo veía mi hogar como lo máximo porque un pastor nos llevaba de la mano a los dos. Él y yo duramos siete años”, agregó Marilyn.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce en la actualidad el lugar del accidente de Yeison Jiménez donde falleció: ¿cómo quedó?

Por el momento, Marilyn se encuentra enfocada en brindarles un especial ejemplo a seguir a sus hijos y, también, al llevar a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional, en especial, al cautivar con su participación en La casa de los famosos Colombia.