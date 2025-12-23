Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño habló de su llegada a La casa de los famosos 3 y fue clara: “Me molestan todos”

Marilyn Patiño habló sobre las personalidades que le molestan y cómo esto podría influir en su paso por La casa de los famosos 3.

Marilyn Patiño habló sobre las personalidades que le molestan
Marilyn Patiño revela lo que espera de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Marilyn Patiño volvió a ser tema de conversación tras revelar, en un video del Canal RCN, qué actitudes y personalidades no le gustaría encontrar en La casa de los famosos 3. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los fans, quienes analizaron cómo estas posturas podrían influir en la convivencia del reality.

¿Qué personalidades le incomodan a Marilyn Patiño?

Durante el contenido compartido, Marilyn Patiño aseguró que la convivencia no es su mayor fortaleza y que varias actitudes suelen generarle incomodidad. Según explicó, le molestan las personas arrogantes, desagradecidas y con mala actitud frente a los demás.

"Me molestan todos. Yo no sirvo para la convivencia. Todos me molestan", destacó.

Además, afirmó que considera difícil adaptarse a espacios compartidos, razón por la cual le pidió a Dios que le diera tolerancia para poder afrontar el reto.

¿Qué personalidades le incomodan a Marilyn Patiño?
Marilyn Patiño revela que personalidades le incomodan / (Foto del Canal RCN)

La actriz comentó que, en general, muchas conductas podrían incomodarla dentro de la casa. Estas afirmaciones llevaron a que los internautas dedujeran que su paso por el programa podría estar marcado por momentos de tensión marcados por la convivencia diaria.

¿A quiénes no quisiera encontrar Marilyn Patiño en La casa de los famosos?

Marilyn Patiño fue clara al señalar que no tiene conflictos personales con nadie. Sin embargo, indicó que no le agradaría compartir espacio con alguien que haya engañado o afectado al país mediante acciones incorrectas.

(Ver video desde el minuto 02:11)

La actriz afirmó que no se ve afectada por quienes se consideran superiores en el mundo del entretenimiento, y que, si llegase a encontrarse con alguien así, “le tendería el tapete para que pase”

¿Qué ha dicho Marilyn Patiño sobre su participación en La casa de los famosos?

Sobre su participación, Marilyn Patiño ha señalado que entra al reality con fortaleza, pues, en determinado momento perdió todo lo que alguna vez temió perder. Destacó que no tiene intención de complacer a los demás, mencionando que prefiere expresar lo que piensa, incluso si eso genera desacuerdos.

¿Qué ha dicho Marilyn Patiño sobre su participación en La casa de los famosos?
Marilyn Patiño, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a su estrategia, la actriz adelantó que no llega únicamente a crear vínculos, sino a asumir un rol activo dentro del programa. Los fans afirman que esta postura podría convertirla en una de las participantes más comentadas de La casa de los famosos 2026, especialmente por la forma en que afrontará los retos del reality.

Por ahora, los internautas continúan expectantes acerca de lo que podría pasar en el reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m por la señal en vivo del Canal RCN o en su app oficial. Todos los detalles se compartirán a través de lacasadelosfamososcolombia.com

