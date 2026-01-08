Marilyn Patiño envía mensaje a sus contrincantes de La casa de los famosos 3: “Quiero que se vayan”

Previo al estreno de La casa de los famosos 3, Marilyn Patiño llamó la atención al enviar un mensaje directo a quienes serán sus rivales dentro del programa. La actriz reveló su postura frente a otras participantes y la manera en la que planea asumir la convivencia.

¿Qué hará Marilyn Patiño en La casa de los famosos?

Marilyn fue clara al afirmar que llega a La casa de los famosos 3 con una actitud competitiva y sin intención de pasar desapercibida. Durante una conversación en Buen día, Colombia, aseguró que su objetivo es enfrentar directamente a sus contrincantes y no evitar los conflictos que puedan surgir dentro de la casa.

Marilyn Patiño habla de su participación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La actriz explicó que no le interesa construir una imagen basada únicamente en lo que se muestra en redes sociales. En ese sentido, dejó ver que su estrategia estará enfocada en decir lo que piensa y sostener su postura, incluso si eso genera tensiones.

¿Cómo se autodescribe Marilyn Patiño?

Marilyn Patiño se describe a sí misma como una mujer directa, segura y consciente de su trayectoria. En sus declaraciones previas a La casa de los famosos 2026, habló de que le gusta volver a sentirse famosa y que aprovechará esta oportunidad para hacerse notar.

También se define como una contrincante fuerte, que no evita decir lo que piensa y que prefiere llamar a las cosas por su nombre. Señaló que no le interesa depender de otras personas y recalcó que es madre cabeza de hogar, razón por la que afirma saber cómo salir adelante por cuenta propia.

Marilyn Patiño revela detalles de su personalidad / (Foto del Canal RCN)

Además, Marilyn Patiño manifestó que llega al programa con la disposición de competir desde el primer día, dejando claro que su intención no es pasar desapercibida, sino asumir el juego con firmeza y sostener sus posturas, incluso si estas generan desacuerdos dentro de la casa.

¿A qué va Marilyn Patiño a La casa de los famosos?

La actriz afirmó que llega al reality con la intención de competir desde el primer día y provocar salidas tempranas de otras participantes. Incluso señaló que, antes de que el programa comience, ya considera que varias de sus contrincantes deberían abandonar la competencia.

“A cantarle la tabla a todas, a sacarlas a todas. Yo quiero que se vayan ya. No han entrado y ya quiero que se vayan”, reveló.

En sus declaraciones, Patiño hizo referencia a algunas concursantes que, según ella, van en busca de bienes materiales que otros les ofrecen. Marilyn recalcó que no le interesa depender de los demás y que su objetivo es demostrar que puede sostenerse por sí misma dentro del juego.

Finalmente, aseguró que su participación estará marcada por una actitud firme y competitiva, dejando claro que no busca adaptarse a las expectativas de otros, sino avanzar en el reality bajo sus propias condiciones.

Estas declaraciones llamaron la atención de los internautas, quienes cuestionan cómo se desarrollará su personalidad frente a la de los demás participantes del programa, que se estrenará el 12 de enero, a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com