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Mariana Zapata se mostró arrepentida tras cerrar la habitación Tormenta; ¿pidió disculpas?

Mariana Zapata sorprendió al expresar su arrepentimiento luego del cierre definitivo de la habitación Tormenta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El arrepentimiento de Mariana Zapata luego de cerrar la habitación Tormenta
El arrepentimiento de Mariana Zapata luego de cerrar la habitación Tormenta. (Foto Canal RCN).

Mariana Zapata reaccionó luego del cierre definitivo de la habitación Tormenta de La casa de los famosos Colombia y sorprendió al expresar su arrepentimiento frente a lo ocurrido. Sus palabras despertaron dudas entre los seguidores sobre si realmente quiso ofrecer disculpas o solo sintió presión por la reacción de Alexa Torrex.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al cierre de Tormenta en La casa de los famosos Colombia?

El pasado jueves 23 de abril Mariana Zapata fue elegida por el azar para ser quien tomara una de las decisiones más importantes de la competencia: el cierre de una de las habitaciones. Al enterarse de esto, la creadora de contenido no pudo evitar saltar de la felicidad y celebrar antes de mencionar que la habitación que cerraría sería Tormenta.

La casa de los famosos Colombia: se cerró una habitación, ¿Calma o Tormenta?
La casa de los famosos Colombia sorprende con cierre: ¿Calma o Tormenta? (Fotos: Canal RCN)

Sin embargo, su decisión desató el caos dentro de la afamada casa, pues Alexa Torrex entró en crisis por la forma en la que celebraron el cierre de su habitación. La joven cantante manifestó sentirse con rabia y hasta expresar que sentía que Tormenta, su equipo, nunca había ganado nada importante dentro de la competencia.

¿Por qué Mariana Zapata se sintió mal por cerrar Tormenta?

Durante la gala de este viernes 24 de abril, Mariana Zapata habló sobre el ingreso de los participantes de Tormenta a la habitación Calma y sorprendió al confesar que se arrepintió de haber sido quien tomó la decisión de cerrar una de las habitaciones.

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“No tengo ningún inconveniente con que estén ahí, ya estoy cediendo de a poquito cajones; ya cedí cuatro y ahorita le dije a Alejandro: te doy otros dos. Estamos todos con los zapatos en el piso”.

Además, explicó que al ver la reacción de Alexa comenzó a cuestionarse lo ocurrido, asegurando que, si la tarjeta le hubiera permitido ceder esa decisión a otra persona, lo habría hecho.

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“Me sentí mal después de haber tomado esa decisión, porque fue algo que me tocó, fue el juego, pero después cuando vi la reacción de Alexa yo dije: Dios mío, ¿qué hice? Si la caja hubiera dicho puedes cedérselo a alguien, yo se lo cedo a alguien y yo no lo hubiera hecho, pero tocó y obviamente no iba a cerrar Calma”.

La casa de los famosos Colombia: se cerró una habitación, ¿Calma o Tormenta?
La casa de los famosos Colombia sorprende con cierre: ¿Calma o Tormenta? (Foto: Canal RCN)
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