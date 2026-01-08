Mariana Zapata rompió el silencio y respondió a quienes hablan de ella: “No hay publicidad mala”

Durante una entrevista en Buen Día, Colombia, Mariana Zapata habló sobre las críticas que recibe diariamente de ciertos fandoms y le envió un contundente mensaje a quienes hablan de ella “sin conocerla realmente”.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Qué opina Mariana Zapata de quienes la critican?

Mariana Zapata reconoció que en su carrera siempre habrá quienes la apoyen y quienes no, y que, en lugar de centrarse en las críticas, prefiere mantener su atención en las personas que la aprecian y la respaldan: su propio fandom.

Mariana Zapata habla de quienes la critican / (Foto del Canal RCN)

La influencer destacó que ciertas críticas pueden surgir de desacuerdos con otros participantes de reality o decisiones que tomó al apoyar a ciertos concursantes, generando que algunas personas cambien su percepción sobre ella.

Los internautas recuerdan que Mariana se convirtió en un tema de conversación durante La casa de los famosos 2025, no solo por su intento de ingreso al reality, sino también por los diversos roces y diferencias que surgieron con algunos de los participantes que sí formaron parte de esa temporada.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

¿Qué les dice Mariana Zapata a quienes la critican?

La creadora de contenido indicó que su participación en La casa de los famosos representa una oportunidad para que el público conozca quién es realmente y forme sus propias opiniones basadas en lo que vea durante el programa.

“Siento que esta es la oportunidad perfecta para que realmente me conozcan y ya saquen sus propias conclusiones de las cosas”, afirmó.

Mariana Zapata envía mensaje a quienes la critican / (Foto del Canal RCN)

Además, comentó que podrá contar aspectos de su vida que antes no había compartido públicamente y que, después de cinco años en el medio, ha aprendido que no existe la “publicidad mala”.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón presume su cercanía con el Agropecuario, ¿sí tienen una relación?

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su participación en La casa de los famosos?

Mariana Zapata afirmó que su participación en el reality representa una oportunidad para mostrarse tal cual es. Explicó que este tipo de programas permiten que los espectadores conozcan a los participantes en todas sus facetas, mostrando aspectos de su personalidad que habitualmente permanecen ocultos.

Respecto a sus compañeros de programa, la influencer explicó que desea comenzar su participación sin expectativas previas, abierta a conocer a cada participante y dejar que la dinámica dentro de la casa marque cómo se desarrollan las relaciones.

Con este paso, Mariana destaca que busca demostrar su verdadera esencia, dejando que los espectadores juzguen a partir de lo que vean en el reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles en lacasadelosfamososcolombia.com