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Mariana Zapata reaccionó al regalo que le hicieron en su cumpleaños dentro de La casa de los famosos

Mariana Zapata disfrutó su cumpleaños con un detalle especial de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Zapata recibió un regalo de cumpleaños.
Mariana Zapata recibió un regalo de cumpleaños de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Mariana Zapata celebró su cumpleaños en La casa de los famosos Colombia 3, y sus compañeros la sorprendieron con una torta.

Mariana Zapata cumplió 25 años.
Mariana Zapata cumplió 25 años dentro de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo celebró su cumpleaños Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido está cumpliendo 25 años y sus compañeros quisieron hacer su día especial.

Beba y Valentino Lázaro, en complicidad con otros habitantes, improvisaron una torta con lo que encontraron en la cocina.

Mariana se mostró feliz y agradecida por el gesto, aunque bromeó diciendo que era triste recibir solo una simple torta.

Además, Zapata quedó como finalista de la prueba de liderazgo junto a Juanda Caribe, lo que podría convertir su cumpleaños en un día aún más memorable si logra convertirse en la primera líder del top 10 y asegurar su cupo en el top 9 de la competencia.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de calma tras la eliminación de Karola y la expulsión de Eidevin.

Los participantes han compartido más espacios juntos, lo que ha generado una convivencia más tranquila.

La paisa recibió muestras de cariño de sus compañeros, quienes se esforzaron por hacerla sentir especial pese a las limitaciones del encierro.

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¿Quiénes disputarán el liderazgo de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La prueba se convirtió en un reto adicional para Mariana, quien junto a Juanda Caribe disputará el puesto de líder de la semana.

Ser líder en este punto de la competencia no solo asegura un lugar en el top 9, sino que también otorga privilegios y responsabilidades que pueden marcar el rumbo del juego.

Para Mariana, lograrlo en su cumpleaños sería un doble motivo de celebración y un impulso emocional en esta recta final.

La semana en la casa estará dedicada a festividades importantes del calendario, con temáticas distintas cada día.

Esto promete mantener el ambiente dinámico y ofrecer a los participantes nuevas oportunidades para compartir y mostrar su personalidad.

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