Sofía Jaramillo no se quedó callada ante las críticas por su forma de vestir; ¿qué dijo?

Sofía Jaramillo sorprendió por la forma en que le respondió a uno de sus seguidores que la criticó por la forma en la que se viste.

Sofía Jaramillo mostró su molestia en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿cómo reaccionó Sofía Jaramillo a las críticas por la forma en la que se viste?

Como se ha vuelto habitual en su cuenta de Instagram, la caleña muestra las críticas que recibe y aparte de exponerlos les responde.

En esta oportunidad, un seguidor le hizo un fuerte señalamiento por vestir ancho. La modelo respondió que mucha gente por andar pendiente de la vida de los demás descuidan cosas fundamentales como la educación.

Las palabras de Jaramillo dejaron claro que no tolera las críticas sobre su aspecto, pues no es la primera vez que le responde a sus detractores.

Por otro lado, Sofía ha sido vista con varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Junto a Nicolás Arrieta, Jay Torres y Marilyn Patiño ha seguido una amistad y se mantiene muy activa opinando sobre los sucesos en la casa.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la eliminación de Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Recientemente dio su opinión sobre la eliminación de Karola, asegurando que la cartagenera se equivocó al retar a los fandoms y que su ausencia se sentirá en la convivencia.

La modelo considera que las redes sociales son un espacio para expresarse libremente, pero también para poner límites.

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Al responder a quienes la cuestionan por su estilo, Sofía busca dejar claro que la ropa no define a una persona y que cada quien tiene derecho a mostrarse como se sienta cómodo.

Esta postura ha generado apoyo entre sus seguidores, quienes destacan su valentía para enfrentar los comentarios sin perder la calma.

Asimismo, habló de la expulsión de Eidevin alegando que no estuvo de acuerdo con la decisión del público porque considera que fue una falta de parte de los dos y que está mal defender un solo lado, en este caso a Alejandro Estrada.