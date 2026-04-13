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Karola le envió mensaje a sus detractores tras su eliminación de La casa de los famosos; así reaccionó

Karola reaccionó con firmeza tras su eliminación y aseguró que sus detractores no la verán derrotada ni triste.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola manda contundente mensaje.
Karola manda contundente mensaje tras salir de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, Karola, expresó cómo se siente luego de su salida del programa.

Karola habló de su futuro.
Karola habló de su futuro tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué expresó Karola sobre su relación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

La cartagenera dijo que se dejó llevar por los conflictos de la convivencia, en especial con Alejandro Estrada.

La influenciadora afirmó que las situaciones de los últimos días con el cucuteño le “llenaron la copa” y que lo mejor fue salir en este momento de la competencia porque podía terminar peor.

La creadora de contenido expresó que ya le hacía falta su vida en el exterior y que sus detractores no la van a ver triste por cómo ocurrió su desenlace en el juego.

Karola dijo que tuvieron que unirse varios fandoms para poder sacarla y que esto apenas era el comienzo de su carrera.

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La joven se comunicará con sus excompañeros esta noche y les dejará un mensaje que tiene con expectativa a los seguidores del programa, quienes esperan que revolucione la convivencia con sus palabras.

Su personalidad fuerte y su manera de enfrentar los conflictos dentro de la casa la hicieron protagonista de varias discusiones, lo que finalmente influyó en su eliminación.

Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, la cartagenera ha dejado claro que su paso por el reality fue una experiencia que le permitió crecer y que ahora está lista para enfocarse en nuevos proyectos.

Con su partida, los demás participantes tendrán que reorganizar sus estrategias y adaptarse a una convivencia distinta, sin una de las figuras más polémicas de la temporada.

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En medio de la tensión por su salida, los participantes que permanecen en la competencia enfrentaron una nueva prueba de liderazgo que puso a prueba sus sentidos.

La dinámica consistió en transportar huevos con un olor determinado de una plataforma a otra, todo con los ojos vendados.

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