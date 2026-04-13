Juan Duque reveló las razones por las que no quiere llegar al altar; esto dijo en redes sociales

El cantante colombiano Juan Duque sorprendió al revelar las razones por las que no quiere llegar al altar.

Juan Duque causó revuelo en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Juan Duque sobre casarse?

El artista tiene un estilo muy particular de comunicarse con sus seguidores. Esta vez mostró cómo conversaba con su abuela sobre su futuro sentimental.

Juan Duque le expresó a su familiar que no quiere contraer compromisos porque quiere dedicarse a “la recocha” y pasarla bien.

La señora le dice que tiene que ser fiel a una sola mujer y que aunque todavía está muy joven, tiene que ir pensando en formar una familia con tres o cuatro hijos, pero cuando sea el momento indicado.

El clip causó revuelo entre sus seguidoras que quieren seguir viendo a su ídolo soltero. Por otro lado, Duque ha estado sacando nueva música y haciendo colaboraciones con marcas grandes de cara al mundial de fútbol que será en junio.

El artista sigue cautivando a la audiencia joven con su versatilidad y talento y ya en su cuenta de Instagram acumula un millón de seguidores.

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La carrera del músico sigue en ascenso y se proyecta como uno de los mejores artistas urbanos emergentes del momento.

El cantante explicó que su prioridad en este momento es disfrutar de la juventud y enfocarse en su carrera musical.

Para él, la idea de comprometerse con una pareja estable no encaja con la etapa que está viviendo, pues quiere aprovechar las oportunidades que le brinda el éxito y la libertad de estar soltero.

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¿Por qué fue tendencia Juan Duque en los Premios Lo nuestro?

El paisa reaparece luego de ser tendencia en los Premios Lo Nuestro al aparecer con un tarro de aguapanela que repartió entre varios compatriotas como Maluma y Ryan Castro.

El gesto sencillo y muy colombiano se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, pues reflejó la autenticidad y el orgullo de sus raíces.

El cantante mostró su felicidad de asistir a sus primeros premios de esta índole y de estar ya en el mapa musical latinoamericano, consolidando así su presencia en la industria.