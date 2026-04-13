Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan Duque reveló las razones por las que no quiere llegar al altar; esto dijo en redes sociales

Juan Duque sorprendió a sus seguidores al hablar de su vida sentimental y explicar por qué no piensa casarse pronto.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juan Duque revela por qué no se quiere casar.
Juan Duque revela por qué no quiere llegar al altar. (Foto Canal RCN)

El cantante colombiano Juan Duque sorprendió al revelar las razones por las que no quiere llegar al altar.

Juan Duque causó revuelo.
Juan Duque causó revuelo en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juan Duque sobre casarse?

El artista tiene un estilo muy particular de comunicarse con sus seguidores. Esta vez mostró cómo conversaba con su abuela sobre su futuro sentimental.

Juan Duque le expresó a su familiar que no quiere contraer compromisos porque quiere dedicarse a “la recocha” y pasarla bien.

La señora le dice que tiene que ser fiel a una sola mujer y que aunque todavía está muy joven, tiene que ir pensando en formar una familia con tres o cuatro hijos, pero cuando sea el momento indicado.

El clip causó revuelo entre sus seguidoras que quieren seguir viendo a su ídolo soltero. Por otro lado, Duque ha estado sacando nueva música y haciendo colaboraciones con marcas grandes de cara al mundial de fútbol que será en junio.

El artista sigue cautivando a la audiencia joven con su versatilidad y talento y ya en su cuenta de Instagram acumula un millón de seguidores.

Artículos relacionados

La carrera del músico sigue en ascenso y se proyecta como uno de los mejores artistas urbanos emergentes del momento.

El cantante explicó que su prioridad en este momento es disfrutar de la juventud y enfocarse en su carrera musical.

Para él, la idea de comprometerse con una pareja estable no encaja con la etapa que está viviendo, pues quiere aprovechar las oportunidades que le brinda el éxito y la libertad de estar soltero.

Artículos relacionados

¿Por qué fue tendencia Juan Duque en los Premios Lo nuestro?

El paisa reaparece luego de ser tendencia en los Premios Lo Nuestro al aparecer con un tarro de aguapanela que repartió entre varios compatriotas como Maluma y Ryan Castro.

El gesto sencillo y muy colombiano se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, pues reflejó la autenticidad y el orgullo de sus raíces.

El cantante mostró su felicidad de asistir a sus primeros premios de esta índole y de estar ya en el mapa musical latinoamericano, consolidando así su presencia en la industria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de Yeison Jiménez hizo desgarradora petición Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez hizo desgarradora petición a tres meses de su muerte

A tres meses de la muerte de su hermano, el cantante Yeison Jiménez, su hermana volvió a conmover a sus seguidores.

Lady Tabares está de luto y así confirmó la dolorosa noticia Lady Tabares

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia de luto: así reveló la triste noticia

Exparticipante de La casa de los famosos conmueve al revelar que está de luto tras dolorosa pérdida de ser querido.

René Higuita viste de luto y se despide de un importante integrante de su familia: ¿quién? Talento nacional

René Higuita viste de luto y se despide de un importante integrante de su familia: ¿quién?

René Higuita confirmó la muerte de un familiar y compartió un mensaje sobre el perdón que conmovió en redes sociales.

Lo más superlike

Periodista de RCN se despide tras más de 20 años en el canal: ¿quién es? Talento nacional

Reconocida periodista de RCN se despide tras 26 años en el canal: ¿quién es?

Una reconocida periodista se despidió de Noticias RCN tras 26 años informando y dejando huella en el periodismo.

Karol G divide opiniones tras su presentación en el Festival de Coachella: ¿qué tiene que ver Feid? Karol G

Karol G desata críticas tras su presentación en Coachella por curioso detalle: ¿fue una indirecta a Feid?

Karola tendrá su última conexión en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Karola se conectará por última vez con los participantes de La casa de los famosos: ¿qué les dirá?

Carla Giraldo presentadora de La casa de los famosos Col reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso Carla Giraldo

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col, reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"