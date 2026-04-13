Karola se conectará por última vez con los participantes de La casa de los famosos: ¿qué les dirá?

La joven influenciadora Karola se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, luego de una jornada de votaciones en negativo en la que por primera vez todos los participantes estuvieron en riesgo como parte de un castigo impuesto por El Jefe. Ahora, su última conexión con los participantes se ha convertido en tema de conversación en redes y ya genera gran expectativa sobre qué les dirá.

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¿Por qué Karola se conectará por última vez con los participantes de La casa de los famosos tras ser eliminada?

Como es costumbre dentro del formato, todo participante eliminado de La casa de los famosos Colombia en la gala de eliminación, que se realiza principalmente los domingos, tiene derecho a una última conexión con quienes continúan en competencia, y Karola no es la excepción.

Así fue eliminada Karola de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Al ser la más reciente eliminada, podrá tener ese último contacto con los participantes del reality, tal como lo han hecho otros famosos que han salido a lo largo de la temporada, cerrando así su paso por la competencia y despidiéndose oficialmente del reality.

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¿Por qué la conexión de Karola con los participantes de La casa de los famosos Colombia genera expectativa?

Vale la pena recordar que esta conexión se realiza al día siguiente de la eliminación, cuando el participante eliminado tiene un breve acercamiento al mundo real y conoce cómo ha sido percibido su juego y el de sus compañeros desde la perspectiva de los televidentes.

Karola dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

De esta manera, con un panorama más amplio de la realidad, el eliminado puede generar una última estrategia que desestabilice el juego dentro de La casa de los famosos Colombia o, por el contrario, darle fuerza a sus compañeros, brindándoles tranquilidad y confianza sobre su desempeño.

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Por esta razón, la conexión de Karola se ha convertido en una de las más esperadas por el público, especialmente por la forma en la que fue eliminada mediante voto en negativo y por la razón detrás de estos votos: su comportamiento polémico y sus constantes enfrentamientos con otros participantes.