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La Segura compartió detalles de la celebración del primer año de su hijo Lucca; ¿a quién invitó?

La Segura emocionó al revelar detalles de lo que fue la fiesta del primer año de Lucca; esto mostró.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura mostró cómo fue la fiesta del primer cumpleaños de Lucca
Así fue la celebración del primer cumpleaños del bebé de La Segura. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido La Segurasorprendió a sus millones de seguidores al compartir imágenes inéditas de lo que fue la celebración del primer cumpleaños de su hijo Lucca, un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

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¿Cómo fue el cumpleaños de Lucca, hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

El pequeño cumplió su primer año el pasado domingo 12 de abril. Desde muy temprano, la pareja conformada por la influenciadora e Ignacio Baladán prepararon una emotiva sorpresa especial para el niño.

Según lo que dejaron ver en sus publicaciones, el festejo inició desde al despertar del bebé, con una ambientación pensada en sus muñecos para sorprenderlo desde el primer momento del día.

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A través de sus redes sociales, La Segura compartió varios momentos de la celebración y finalmente decidió recopilarlos con una emotiva publicación de videos y fotografías, en las que dejó ver cómo fue la celebración.

La Segura mostró cómo fue la fiesta del primer cumpleaños de Lucca
Así fue la celebración del primer cumpleaños del bebé de La Segura. (Foto: AFP)

Aunque no fue una fiesta muy grande, La Segura optó por una fiesta sencilla en el que estaban las personas más cercanas a ella y a su esposo, como lo fue La Liendra y Dani Duke.

¿Qué detalles mostró La Segura de la celebración del primer año de Lucca?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decoración inspirada en El Rey León, que estuvo presente en diferentes espacios del evento.

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En las imágenes se aprecia a Lucca disfrutando del show preparado para la ocasión. En otras fotografías se ve a la pareja feliz de festejarle este momento al bebé que desde que nació se ha llevado el protagonismo en las publicaciones de la influencer.

La Segura mostró cómo fue la fiesta del primer cumpleaños de Lucca
Así fue la celebración del primer cumpleaños del bebé de La Segura. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los comentarios de los millones de seguidores de la caleña elogiaron el momento del bebé.

Mientras que otros se mostraron sorprendidos por lo rápido que ha pasado el tiempo desde el nacimiento del pequeño con comentarios como: “¿En qué momento pasó un año?”.

Entre los comentarios la reacción de La Liendra también llamó la atención de los usuarios luego de hacer esta afirmación: “Baby Lucca, el culpable de querer ser padre pronto”.

 

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