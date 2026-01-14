Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata habló de su trío amoroso con Blessd y Karina García en La casa de los famosos

Mariana Zapata se pronunció sobre su polémica con el artista Blessd y la influenciadora Karina García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata, Blessd y Karina García
Mariana Zapata habla de Blessd y Karina García/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

La influenciadora Mariana Zapata habló en La casa de los famosos Colombia sobre su polémica con el cantante Blessd y la creadora de contenido Karina García.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata, Blessd y Karina García?

La empresaria Yina Calderón dio a conocer el romance que habría tenido el artista Blessd con Karina García y Mariana Zapata, razón por la que habría terminado la amistad entre las paisas.

Karina Garcia sobre Blessd

Karina García dio algunos detalles de cómo fue relación con el cantante durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, indicando que se enamoró bastante del artista, pero fue un romance intermitente y tóxico.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su relación con Blessd y Karina García?

En conversación con Manuela Gómez, la joven expuso a Karina García asegurando que ella armó toda una estrategia para no estar juntas en el reality, donde decidió sacar a la luz lo que ocurrió entre ellas y el bendito.

Mariana Zapata sobre blessd y karina garcia

"No era ni marido mío ni marido de ella (...) Karina y yo dijimos que por respeto a la amistad que tuvimos no íbamos a hablar de eso, pero ella tenía tantas ganas de hacer una campaña en mi contra que le pidió a Yina que saliera a contar eso, la versión de ella", contó.

Resaltó la cantidad de veces que Yina Calderón le pidió disculpas por lo que hizo tras terminar su amistad con Karina García en el programa, pero a ella no le interesó su arrepentimiento.

Asimismo, confesó que Blessd se comunicó con ella luego de haber revelado algunos detalles de su romance y le reclamó por haber contado cosas de ellos, a lo que ella le respondió que ella necesitaba dar su versión de los hechos.

"Eso ya no importa, ya han pasado como dos años y medio, esa persona ya está con alguien, pero me impresionó mucho que Karina fue la quiso que eso saliera a la luz, pero ella no contaba que yo saliera a contar la versión real que tengo pruebas, de hecho a la hija me tiraba y yo le escribí 'tú sabes cómo fueron las cosas' y me respondió 'bueno Mari'", agregó.

Concluyó indicando que la amistad entre ellas no se terminó por Blessd, pues su relación ya estaba bastante fracturada.

