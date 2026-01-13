Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuál fue el beneficio que obtuvo Campanita al elegir el sobre de las tentaciones?

Campanita ingresó a la alacena junto a Alejandro Estrada y por orden de Carla y Marcelo tuvo que escoger un sobre de las tentaciones.

Campanita abrió el sobre de las tentaciones: ¿qué beneficio secreto recibió?
Campanita abrió el sobre de las tentaciones: ¿qué beneficio secreto recibió? (Foto Canal RCN).

Este martes 13 de enero se llevó a cabo la primera prueba de presupuesto de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que surgió la primera discusión por el sobre de las tentaciones, que finalmente terminó en manos de Campanita.

La casa de los famosos Colombia: ¿Campanita compró el sobre de las tentaciones?

Poco después de ingresar a La casa de los famosos Colombia con sus mejores vestidos y trajes de gala, los participantes enfrentaron su primera prueba de presupuesto, en la que debían trabajar en equipo para conseguir la mayor cantidad de puntos y así comprar la comida de la semana.

El sobre de las tentaciones reveló un giro inesperado para Campanita
El sobre de las tentaciones reveló un giro inesperado para Campanita. (Foto Canal RCN).

Al finalizar la prueba, se eligió a Campanita y Alejandro Estrada para ingresar a la alacena. Los participantes, especialmente Juanda Caribe, comentaron que no debían comprar el sobre de las tentaciones para poder adquirir más comida. Sin embargo, por primera vez en la historia del reality, uno de ellos debía tomar un sobre de manera obligatoria.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dejaron que los dos participantes eligieran quién tomaría el sobre, obteniendo así una ventaja o desventaja. Finalmente, Campanita fue quien decidió tomar el sobre.

¿Qué obtuvo Campanita tras elegir el sobre de las tentaciones?

Luego de que Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaran que, en esta ocasión, el sobre de las tentaciones sería obligatorio, Campanita eligió uno de los dos sobres que se encontraban en la alacena y rápidamente lo abrió para descubrir su contenido.

Nervioso y emocionado, el participante volteó a mirar a Alejandro con una gran sonrisa antes de revelar lo que decía el sobre, pues se salvó de la desventaja y obtuvo un beneficio muy importante: duplicar sus votos en la primera nominación de la temporada.

“Tus votos valen el doble en la próxima nominación”, decía el interior del sobre.

Con esta ventaja, Campanita se asegura un inicio estratégico en la competencia y demuestra que su elección puede cambiar el rumbo del juego desde la primera semana.

Campanita eligió el sobre de las tentaciones y esto fue lo que pasó
Campanita eligió el sobre de las tentaciones y esto fue lo que pasó. (Foto Canal RCN).
