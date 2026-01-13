Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿A dónde fue enviado Jay Torres tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Por decisión de Tebi Bernal, Jay Torres tuvo que abandonar La casa de los famosos Colombia y despedirse de sus compañeros de competencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jay Torres en La casa de los famosos Colombia.
Jay Torres fue expulsado por Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En el capítulo de este martes 13 de enero, se vivió un momento que puso a temblar esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y es que, por decisión de Tebi Bernal, Jay Torres fue expulsado.

¿Por que Jay Torres fue expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026?

Y es que, tal y como se anunció en el primer capítulo, en esta oportunidad Carla Giraldo y Marcelo Cezán, le indicaron a Tebi que debía tomar una decisión y elegir a uno de sus compañeros de competencia para que abandonara la casa.

Luego de descartar a Beba, Juan Palau y Yuli Ruiz, Bernal eligió a Jay Torres, quien tras ser despedido emotivamente por los demás habitantes, salió de la casa y fue enviado a un lugar bastante conocido por el público: el loft de los famosos.

De acuerdo con la explicación de los presentadores del programa, Jay no fue eliminado del juego como todos lo asumen al interior de la casa, pues en realidad quien tiene el poder de elegir si un participante sale del juego, es el público.

¿Qué pasará con Jay Torres tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Es por eso, que durante las próximas horas, el puertorriqueño tendrá que estar encerrado en el loft, lugar en el que tendrá que esperar, pero sobre todo hacer campaña para invitar a los televidentes a que voten por él y le den la oportunidad de continuar en la competencia.

Jay Torres en La casa de los famosos Colombia.
Jay Torres fue enviado al loft tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el cantante permanecerá en este lugar hasta conocer los resultados, pues solo así sabrá si su camino por la casa más famosa del país continúa, o si por el contrario, debe salir de allí para siempre.

¿Por qué Tebi Bernal expulsó a Jay Torres de La casa de los famosos Colombia?

A raíz de la reciente expulsión del boricua de La casa de los famosos Colombia, vale la pena aclarar que, la decisión de Tebi de elegirlo para salir del juego, responde a un tema de suerte, pues quienes fueron testigos del primer capítulo, saben que el antiqueño logró obtener justamente el poder de expulsar a uno de sus compañeros.

Junto a Tebi, otros famosos también tuvieron la suerte de su lado y lograron alcanzar interesantes poderes que les permitirán jugar estratégicamente, estos son:

  • Valentino Lázaro: poder de la división territorial.
  • Johanna Fadul: poder de nominación.
  • Jay Torres: Poder de ubicación estratégica.
  • Eidevin López: Poder del veto de nominación.
  • Maiker Smith: poder de inmunidad
  • Renzo Torres: Poder de nominación as3sina
