Marcelo Cezán lanzó inesperada bombita en La casa de los famosos: así reaccionaron los participantes

Marcelo Cezán sorprendió a los participantes de La casa de los famosos Colombia al revelar una noticia que cambió por completo el ambiente dentro de la competencia.

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A pocos días de conocerse el ganador de esta tercera temporada, el presentador lanzó una “bombita” que emocionó tanto a los famosos como a los seguidores del reality.

¿Cuál fue la bombita que lanzó Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia?

Durante una dinámica dentro de la casa, Marcelo Cezán finalmente confirmó cuándo será la gran final de La casa de los famosos Colombia.

El presentador reveló que el esperado cierre de temporada se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, fecha en la que el público elegirá al ganador de esta edición.

La noticia causó furor entre los participantes, quienes inmediatamente comenzaron a reaccionar al darse cuenta de que están viviendo sus últimos días dentro de la competencia.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa.

Marcelo también anunció que, por decisión de El Jefe, los familiares de los semifinalistas podrán quedarse un día más dentro de la casa para acompañarlos en el tradicional brunch de nominados.

Lo que los famosos todavía no saben es que, en esta ocasión, serán sus propios familiares quienes harán las preguntas durante la dinámica, lo que promete convertirse en uno de los momentos más emocionales de esta final.

Marcelo Cezán confirmó la fecha de la gran final de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron los famosos tras conocer la fecha de la final?

Luego de escuchar el anuncio, varios participantes celebraron, se abrazaron y comenzaron a hablar sobre lo que harían con el dinero del gran premio.

Algunos incluso confesaron que ya sospechaban que esa sería la fecha definitiva.

Según comentaron dentro de la casa, durante la fiesta apareció el número 29 en distintos detalles de la celebración, por lo que varios comenzaron a pensar que se trataba de una pista sobre el día de la final.

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¿Quiénes siguen en competencia en La casa de los famosos Colombia?

Hasta el momento, solo dos participantes tienen asegurado oficialmente su lugar en la gran final.

El primero en convertirse en finalista fue Alejandro Estrada, luego de no quedar nominado ni por sus compañeros ni por el público. El segundo fue Tebi Bernal, quien logró autosalvarse tras ganar el robo de salvación.

Mientras tanto, Juanda Caribe, Beba y Valentino continúan en riesgo de eliminación y uno de ellos quedará por fuera de la gran final.