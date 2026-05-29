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Manuela Gómez rompió una regla con Alejandro Estrada y recibió fuerte llamado de atención

Manuela Gómez rompió una delicada regla junto a Alejandro Estrada de cara a la final de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Manuela Gómez infringió una norma junto a Alejandro Estrada y fue advertida
Manuela Gómez infringió una norma junto a Alejandro Estrada y fue advertida. (Foto Canal RCN).

La tensión en la recta final de La casa de los famosos Colombia aumentó aún más luego de que Manuela Gómez, en compañía de Alejandro Estrada, incurriera en una delicada infracción dentro de las normas establecidas del programa.

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¿Cuál fue la regla que Alejandro Estrada y Manuela Gómez rompieron en La casa de los famosos Colombia?

Durante su estadía en La casa de los famosos Colombia como invitada especial de El Jefe para acompañar a los finalistas en el gran debate y la fiesta final, Manuela Gómez, exparticipante de la competencia aprovechó la oportunidad para acercarse a Alejandro Estrada y pasarle un papel con un texto escrito.

Manuela Gómez y Alejandro Estrada: esto pasó tras romper una regla en el reality
Manuela Gómez y Alejandro Estrada: esto pasó tras romper una regla en el reality. (Foto Canal RCN).

Este hecho rápidamente se viralizó en las redes sociales, pues usuarios tomaron captura del clip en el que ocurrieron los hechos para evidenciar que algo estaba pasando entre la exparticipante y el finalista de la tercera temporada.

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Así mismo, durante la gala de este 29 de mayo, en plena final de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo y Marcelo Cezán resaltaron el hecho al mencionar que durante el desayuno del pasado jueves efectivamente Manuela y Alejandro rompieron una delicada regla.

“El jefe lo ve todo y toma decisiones, porque hay reglas que hasta último minuto no se pueden romper y esto es en serio… Colombia todo lo ve, todo lo señala”, comentaron a los televidentes para posteriormente dar paso a Manuela Gómez quién explicó que sucedió en ese instante.

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Incumplimiento de regla entre Manuela Gómez y Alejandro Estrada genera advertencia
Incumplimiento de regla entre Manuela Gómez y Alejandro Estrada genera advertencia. (Foto Canal RCN).

¿Qué decía el papel que Manuela Gómez entregó a Alejandro Estrada?

Ante la delicada situación que desencadenó esta acción dentro de la competencia que ya se encontraba en su recta final, Manuela Gómez aclaró ante millones de colombianos por qué le entregó el papel a Alejandro Estrada y, lo más importante, qué decía dentro de él.

“El papelito decía que por favor no repartiera el premio. Que si obviamente era el ganador no reparta el premio”, explicó.

Esto teniendo en cuenta que horas antes el finalista habría hecho un tipo de alianza con Tebi Bernal para que este le cediera sus votos y así poder competir más fuertes por el premio final.

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