Manuela Gómez destapa el Team Dinamita y lanza advertencia en La casa de los famosos: “un soplón”

Lorena Altamira, quien asumió su papel de entrevistadora con su sección El Chacletazo, realizó una reveladora entrevista a Manuela Gómez y Juanse Laverde, integrantes del llamado Team Dinamita, en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre el Team Dinamita en La casa de los famosos Colombia?

La empresaria y creadora de contenido habló de forma directa y le contó a Lorena que su palabra es muy importante, haciendo referencia a lo ocurrido ese día durante la dinámica Uno de aquí.

Durante la conversación, se abordó el tema del comentario que hizo Johanna Fadul, en el que mencionó que existía un supuesto complot entre algunos participantes. Frente a esto, Juanse Laverde aseguró que se trató de una buena jugada.

“Inesperada e inteligente, de la reina que tienen aquí”, dijo Juanse, señalando a Manuela Gómez.

Lorena respondió que no le sorprendía y le preguntó a Manuela cómo Johanna Fadul sabía del tema. Esto generó una reacción inmediata en la empresaria, quien aseguró que no sabía si había hablado muy duro y se había escuchado en el hotel, o si alguien del grupo había contado la información: “Quizás haya un soplón”, expresó Manuela.

Manuela Gómez habla sobre el nuevo Team Dinamita en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se llama el nuevo Team de La casa de los famosos Colombia 3, según Manuela Gómez?

La empresaria reveló que este nuevo Team se llama Dinamita boom, en el que aún hay participantes que no han sido revelados todavía, dándole la primicia al programa de la prometida del Flaco Solorzano.

Entre los que están revelados cuatro participantes, y Manuela Gómez es la líder además reveló se unieron como cualquiera como allegados para durar más dentro de La casa de los famosos Colombia.

En la conversación también hablaron de las estrategias y de los planes A, B o C, según lo que pudiera pasar dentro del juego.

Manuela Gómez habla sobre el nuevo Team Dinamita en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Manuela Gómez aseguró que ya le habían “tumbado” a uno de los suyos y dejó claro que se refería a Yai Torres. Asimismo, afirmó que, si llegaba a conocerse quién fue la persona que reveló la información, sería su principal objetivo para la nominación.

Recalcando que ella tiene la última palabra, lanzó una contundente advertencia: “Si yo me doy cuenta de quién me traicionó, ay Jesús, que se tengan”.