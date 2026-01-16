Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño afirma su postura ante Campanita en La casa de los famosos: “No soy manipulable”

Marilyn Patiño evitó hablar de los participantes en La casa de los famosos, dejando claro su postura a Campanita.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
En La casa de los famosos Colombia 3, las conversaciones siguen revelando posturas firmes y diferencias entre los participantes.

Esta vez, un diálogo entre Campanita y Marilyn Patiño llamó la atención de los televidentes, luego de que la actriz dejara clara su posición frente a varios temas que circulan dentro de la casa.

¿Qué le dijo Marilyn Patiño a Campanita en La casa de los famosos?

La charla se dio en un tono directo y sin rodeos. Desde el inicio, Marilyn marcó límites y expresó que no estaba dispuesta a hablar sobre ciertos participantes ni a prestarse para juegos de información o estrategias encubiertas, algo que dejó a Campanita visiblemente atento a cada palabra.

Durante la conversación, Marilyn fue enfática al señalar que no hablaría de Beba ni de Luisa, dejando claro que no quería involucrarse en comentarios sobre otras personas.

“No voy a hablar sobre Beba ni Luisa”, dijo la actriz, aclarando que no le interesaba entrar en ese tipo de dinámicas.

Además, manifestó sentirse interrogada por Campanita y aseguró que no es una persona fácil de influenciar.

“Tratas de sacar información, pero yo no soy manipulable”, expresó con firmeza, agregando que su forma de ser siempre ha sido directa.

¿Hay estrategias dentro de La casa de los famosos Colombia 3?

Marilyn también dejó claro que no estaba dispuesta a sostener conversaciones con Alexa Torres ni a prestarse para confrontaciones indirectas. Su mensaje fue claro: no quiere ser parte de comentarios cruzados ni de situaciones que puedan generar conflictos innecesarios dentro de la casa.

En medio del intercambio, la actriz reconoció que es evidente que existen estrategias dentro del juego, pero reiteró que su postura es no hablar de nadie ni utilizar información para afectar a otros participantes.

Incluso, en un momento de la conversación, Marilyn lanzó una pregunta directa a Campanita:

“¿Usted tiene algo en contra mía?”, dijo en tono de broma, pidiéndole que ambos entraran en sus personajes.

Esta conversación se dio luego de que se conociera una información que mantiene tensos a varios participantes, relacionada con un supuesto grupo que se habría conformado antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

