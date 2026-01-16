Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Los fanáticos de Yeison Jiménez han revelado lo mucho que se conmovieron con la publicación.

Gisseth Beltrán García
yeison jimenez conmueve a sus fans
Fans de Yeison Jiménez se conmueven con video por la IA/AFP: Rodrigo Varela

En redes sociales se ha vuelto viral un video creador por la Inteligencia Artificial en la que relata lo ocurrido con el cantante Yeison Jiménez y el cual le rinde un homenaje tras su lamentable fallecimiento.

¿Cómo es el video de Yeison Jiménez creado por la IA?

En las diferentes plataformas digitales ha circulado un video musical llamado "La última cita" en la que con la voz del cantante, él mismo relata lo que le pasó y enseña lo que desea después de su muerte, detallando que desde el cielo cuidará de su esposa, sus hijos y sus padres.

video de la ia sobre yeison jimenez

Además, enseña con nostalgia a sus amigos, con quienes perdió la vida en el inesperado accidente aéreo.

En la grabación también se resalta los sueños que él tenía, que para muchos fueron premonitorios.

El videoclip combina imágenes creadas por dicha tecnología y fotografías reales de él con su familia que logró retratar antes de su muerte.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Yeison Jiménez tras el videoclip creado por la IA?

Luego de la publicación, miles de seguidores del caldense han reaccionado al respecto detallando lo mucho que dicho videoclip los ha hecho llorar, agregando mensajes como "inevitable no llorar", "me hizo llorar, qué temazo", "lloré demasiado", "no puedo con tanto, estoy llorando".

video de la ia de yeison jimenez es viral

Muchos aprovecharon para seguirle dedicando emotivas palabras de despedida reiterándole cuánto lo extrañarán, cuánto les ha dolido su partida y lo shockeados que siguen con el suceso.

Cabe destacar que, varios de sus colegas, entre ellos Jessi Uribe, Paola Jara, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Luis Alfonso, Pipe Bueno y más, decidieron rendirle un homenaje y le dedicaron una canción titulándola "El aventurero en el cielo", donde con respeto y cariño unieron sus voces para honrar su memoria y agradecerle por su sorprendente legado musical.

Las honras fúnebres del artista se llevaron a cabo el pasado 13 de enero de manera privada con su familia y amigos más cercanos, para luego hacerle un homenaje público el 14 de enero en el Movistar Arena, donde varios fanáticos asistieron para darle el último adiós.

Un recuerdo de Yeison Jiménez volvió a salir a la luz: la frase que marcó su camino y su fe. Yeison Jiménez

Yeison Jiménez y la frase que marcó su vida: “vas a ser muy grande”

En un recuerdo de entrevistas pasadas, Yeison Jiménez habló de un retiro espiritual y una frase que lo acompañó durante años.

Jhonny Rivera reaccionó a los contenidos que circulan en redes tras la muerte de Yeison Jiménez. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera pide respeto tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante pidió frenar la especulación y el odio en redes, invitando a recordar a Yeison Jiménez desde el respeto.

Pipe Bueno desempolvó recuerdo junto a Yeison Jiménez Pipe Bueno

Pipe Bueno hace llorar a fans de Yeison Jiménez tras publicar inédito video suyo

Pipe Bueno desempolvó un emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez durante la grabación de "Guaro RMX".

