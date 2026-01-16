Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Video del homenaje a Yeison Jiménez desata teorías por presunta aparición espiritual

Registran curioso momento durante homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá que fue calificado como “paranormal”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Homenaje a Yeison Jiménez genera revuelo por posible manifestación espiritual en video
Homenaje a Yeison Jiménez genera revuelo por posible manifestación espiritual en video. (Foto Canal RCN | Freepik).

El homenaje a Yeison Jiménez, realizado el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, continúa siendo tema de conversación en redes sociales debido a la supuesta presencia del artista en el lugar.

Artículos relacionados

¿Espíritu de Yeison Jiménez estuvo presente en su homenaje en Bogotá?

En las últimas horas, un nuevo video que circula en plataformas digitales reavivó el debate sobre una presunta aparición espiritual del cantante Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá. Este no es el primer audiovisual que hace referencia a este hecho, pues otros internautas han afirmado contar con “pruebas” de que el artista se habría manifestado de diferentes maneras.

Impactante momento en homenaje a Yeison Jiménez: asistentes aseguran sentir su presencia
Impactante momento en homenaje a Yeison Jiménez: asistentes aseguran sentir su presencia. (Foto Canal RCN).

El video en cuestión muestra a Chayín Rubio interpretando el remix que grabó junto a Yeison Jiménez de la canción ‘El mejor’, muy cerca del ataúd del artista. En el lugar se observa un gran cuadro con la fotografía del cantante, el cual, de un momento a otro, se mueve durante varios segundos.

Artículos relacionados

Este detalle llevó a muchos internautas a coincidir en que se trató del espíritu de Yeison Jiménez, quien habría movido el cuadro para demostrar que estaba presente en el homenaje. No obstante, otros usuarios más escépticos señalaron que el movimiento pudo haber sido causado accidentalmente por el propio Rubio con su mano mientras interpretaba la canción.

¿Qué otros sucesos ‘extraños’ ocurrieron en el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Además de este audiovisual, en redes sociales también circulan otros videos en los que se evidencian diversos sucesos atribuidos por algunos a la supuesta presencia de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá. Entre ellos, la caída de la inicial de su nombre ubicada en el escenario y el movimiento del sombrero que reposaba sobre su ataúd.

Artículos relacionados

Internautas aseguran que estos hechos siempre ocurrieron con objetos directamente relacionados con el artista y no con los demás fallecidos en el mismo accidente, lo que ha llevado a algunos a interpretar que Yeison sería quien estaría provocando estos sucesos.

Sin embargo, todo esto se trata de meras especulaciones y creencias de los usuarios en redes sociales y no de hechos definitivos.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto
¿Cómo ha sido el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena? | Fotos: Canal RCN y Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez reveló video jamás visto con Yeison Jiménez tras su muerte: "cómo olvidar este día"

En medio de la polémica con Giovanny Ayala, Ciro Quiñonez sacó a la luz emotivo video junto al fallecido cantante Yeison Jiménez.

Hermano de Darío Gómez sorprendió al rendir emotivo homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hermano de Darío Gómez rindió homenaje a Yeison Jiménez: “nadie es eterno”

Hernán Gómez, hermano de Dario Gómez, rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez tras su trágica muerte.

Giovanny Ayala en Buen día Colombia - Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez explota contra Giovanny Ayala en defensa de Yeison Jiménez: "no enterramos una monja"

El cantante Ciro Quiñonez se despachó en plena llamada en vivo y aseguró que no es la primera vez que Giovanny Ayala arremete en su contra.

Lo más superlike

Marilyn Patiño habla sobre su postura y límites en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño afirma su postura ante Campanita en La casa de los famosos: “No soy manipulable”

Marilyn Patiño evitó hablar de los participantes en La casa de los famosos, dejando claro su postura a Campanita.

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

yeison jimenez conmueve a sus fans Yeison Jiménez

Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos