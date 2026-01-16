Video del homenaje a Yeison Jiménez desata teorías por presunta aparición espiritual

El homenaje a Yeison Jiménez, realizado el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, continúa siendo tema de conversación en redes sociales debido a la supuesta presencia del artista en el lugar.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

¿Espíritu de Yeison Jiménez estuvo presente en su homenaje en Bogotá?

En las últimas horas, un nuevo video que circula en plataformas digitales reavivó el debate sobre una presunta aparición espiritual del cantante Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá. Este no es el primer audiovisual que hace referencia a este hecho, pues otros internautas han afirmado contar con “pruebas” de que el artista se habría manifestado de diferentes maneras.

Impactante momento en homenaje a Yeison Jiménez: asistentes aseguran sentir su presencia. (Foto Canal RCN).

El video en cuestión muestra a Chayín Rubio interpretando el remix que grabó junto a Yeison Jiménez de la canción ‘El mejor’, muy cerca del ataúd del artista. En el lugar se observa un gran cuadro con la fotografía del cantante, el cual, de un momento a otro, se mueve durante varios segundos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio tras el homenaje de despedida en el Movistar Arena

Este detalle llevó a muchos internautas a coincidir en que se trató del espíritu de Yeison Jiménez, quien habría movido el cuadro para demostrar que estaba presente en el homenaje. No obstante, otros usuarios más escépticos señalaron que el movimiento pudo haber sido causado accidentalmente por el propio Rubio con su mano mientras interpretaba la canción.

¿Qué otros sucesos ‘extraños’ ocurrieron en el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Además de este audiovisual, en redes sociales también circulan otros videos en los que se evidencian diversos sucesos atribuidos por algunos a la supuesta presencia de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá. Entre ellos, la caída de la inicial de su nombre ubicada en el escenario y el movimiento del sombrero que reposaba sobre su ataúd.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan impactante psicofonía de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá

Internautas aseguran que estos hechos siempre ocurrieron con objetos directamente relacionados con el artista y no con los demás fallecidos en el mismo accidente, lo que ha llevado a algunos a interpretar que Yeison sería quien estaría provocando estos sucesos.

Sin embargo, todo esto se trata de meras especulaciones y creencias de los usuarios en redes sociales y no de hechos definitivos.