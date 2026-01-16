Empresario confirma qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en Bogotá: ¿se cancela?

En medio del duelo que vive el país por la trágica muerte de Yeison Jiménez, recientemente los organizadores del concierto que estaba programado para el próximo 28 de marzo en el estadio El campín de Bogotá, aclararon qué ocurrirá.

¿Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez que tenía programado en Bogotá?

Antes de su partida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo que cobró su vida y la de integrantes de su equipo de trabajo, el cantante había anunciado un concierto en la capital del país que hacía parte de su gira ‘Mi Promesa Tour 2: La revancha’, presentación que tenía con gran expectativa a sus fans, tanto así que estaba a punto de agotar las entradas.

A raíz de las dudas que ha generado este tema luego de su fallecimiento, Gustavo López, socio de la productora que está a cargo del evento dio a conocer que no será cancelado, aunque se llevará a cabo guardándole respeto por el momento que viven sus seguidores.

“Vamos a esperar un tiempo prudente pero ya estamos en conversaciones con varios artistas para decirles que ahora el género está más unido, porque con el nivel que dejó Yeison toca es seguir...El concierto se va a hacer”, señaló López.

Así mismo, reiteró que deben esperar a que su esposa, su mamá y hermana Lina, que es una de las socias, se tomen un tiempo que sea prudente para descansar.

Esto revelaron los organizadores del concierto de Yeison Jiménez en Bogotá. Foto | Canal RCN.

¿Concierto de Yeison Jiménez será cancelado? Esto dicen los organizadores

Mauricio Vargas, otro de los empresarios detrás de la organización del evento, explicó que la realización del evento depende de la decisión que tome la familia de Jiménez, pues, aunque ya tienen algunos artistas confirmados, es necesario contar con la aprobación de sus familiares.

Organizadores del concierto de Yeison Jiménez revelaron si se llevará a cabo. Foto | Rodrigo Varela.

Es importante mencionar que por el momento no hay un anuncio oficial sobre un cambio de fecha, por lo que se recomienda a los fanáticos que hicieron las compras de sus boletas a estar pendientes de los anuncios por medio de los canales oficiales de la productora y venta de boletería.