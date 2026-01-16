Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Antonela Roccuzzo posa junto a Messi y deslumbra con su figura en redes

La pareja fue vista disfrutando un día soleado junto a la piscina en Rosario, donde compartieron momentos de amor y descanso.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi compartieron un momento íntimo durante un día soleado en Rosario.
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi compartieron un momento íntimo durante un día soleado en Rosario. (AFP: FRANCK FIFE)

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo vuelven a robarse las miradas en redes sociales con una escena que refleja calma, amor y complicidad.

La pareja, considerada una de las más estables y queridas del mundo del deporte, decidió arrancar este 2026 lejos del ruido mediático, disfrutando del verano argentino en su ciudad natal, Rosario.

Allí, el sol, la piscina y el tiempo en familia se convirtieron en los protagonistas de una jornada que Antonella no dudó en compartir con sus seguidores.

¿Cómo fue el momento que Antonela compartió junto a Messi?

En la primera imagen del carrusel, Antonella aparece abrazando a Lionel Messi por el cuello mientras él la sostiene por la cintura, la escena, tomada junto a una piscina, irradia naturalidad: ella le da un beso en la mejilla y él responde con una sonrisa espontánea que refleja comodidad y felicidad.

 

Ambos apostaron por atuendos frescos y acordes al clima, Messi lució un traje de baño negro, mientras Antonella eligió un bikini rosa neón que resaltó su figura y su bronceado.

La fotografía rápidamente generó miles de reacciones, comentarios y mensajes que celebraron tanto el amor de la pareja como el buen momento personal que atraviesan.

¿Por qué el físico de Antonela llamó tanto la atención?

Además de la imagen junto a su esposo, Antonella compartió varias fotografías en solitario que no pasaron desapercibidas.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi iniciaron el 2026 con sol, romance y relax en su natal Rosario.
Antonella Roccuzzo y Lionel Messi iniciaron el 2026 con sol, romance y relax en su natal Rosario. Foto AFP/Luis ROBAYO

En una de ellas se le observa sentada al borde de la piscina, cubriéndose parcialmente el rostro del sol con una mano, dejando en evidencia su abdomen definido y su tonificada silueta.

Desde hace tiempo, Antonella ha compartido fragmentos de sus rutinas de entrenamiento, disciplina que se intensificó tras convertirse en embajadora de una reconocida marca deportiva a finales de 2024.

¿Qué representa este descanso en Rosario para la pareja?

El lugar elegido para estas postales no parece ser casual, rosario no solo es la ciudad que los vio crecer, sino también un refugio al que siempre regresan cuando buscan tranquilidad y conexión familiar.

Allí, Lionel Messi y Antonella Roccuzzo suelen pasar las fiestas de fin de año junto a sus hijos y seres queridos, manteniendo viva la cercanía con sus raíces.

Messi reveló querer tener su propio club de fútbol
Antonella Roccuzzo compartió imágenes junto a Messi que no tardaron en conquistar a sus seguidores. (Foto Luis ROBAYO / AFP)

Aunque el futbolista no ha compartido mayores detalles sobre estos días de descanso, se sabe que su regreso a Estados Unidos está próximo, ya que la pretemporada del Inter Miami inicia el 24 de enero.

En medio de agendas exigentes y focos internacionales, estas escenas sencillas terminan siendo las más poderosas, porque, al final, Messi y Antonella siguen demostrando que su mayor logro no solo está en los títulos, sino en la vida que han construido juntos.

