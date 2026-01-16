Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel reveló cómo ha vivido la ausencia de su papá tras un mes de su muerte

Jessica Cediel se pronunció luego de cumplirse un mes del lamentable fallecimiento de su padre.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessica cediel sobre su padre
Jessica Cediel habla de lo difícil que ha sido la partida de su padre/AFP: Gustavo Caballero

La presentadora Jessica Cediel confesó a sus millones de fanáticos cómo ha vivido el primer mes tras la partida de su papá.

¿Qué dijo Jessica Cediel tras cumplirse un mes de la muerte de su padre?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró nostálgica al recordar a su padre.

jessica cediel habla de la perdida de su papa

"Ha sido un mes de muchísimos altibajos y de otras cosas que ustedes ni se imaginan, la verdad", expresó.

¿Qué reflexión dejó Jessica Cediel tras la muerte de su papá?

Asimismo, aprovechó para compartir una reflexión que le dejó la partida de su papá, destacando que las personas no deberían enfocarse tanto en las cosas físicas y más en las espirituales.

jessica cediel revela reflexion tras muerte de su papa

Señaló que ha visto muchos videos sobre "Arréglate conmigo" para diferentes ocasiones, enseñando sus diferentes outfits, pero también deberían hacer la misma dinámica a nivel espiritual.

"Hay que vestirse con la palabra para salir al mundo antes de enfrentar los desafíos o los regalos que nos da la vida", agregó.

Indicó que, ella pondrá en práctica dichas palabras, pues quiere seguir creciendo espiritualmente y continuar su cercanía con Dios.

De igual manera, se mostró junto a sus dos hermanas para agradecer a sus millones de fanáticos por la cantidad de mensajes llenos de cariño, condolencias, amor y aliento en este difícil momento que están atravesando como familia.

Indicaron que están muy agradecidas por todos las palabras que les han dedicado tras el doloroso fallecimiento de su papá.

"Muchas gracias, obviamente es una cuestión muy personal, difícil, incluso entre nosotras, donde cada una lo ha asimilado de manera diferente. La gente no conoce en realidad todo lo que estamos viviendo, la procesión va por dentro, que Dios los bendiga y los acompañe", agregó.

Por ahora, Jessica Cediel continúa compartiendo algunos detalles de lo que ah sido este proceso para ella en redes sociales, pese a algunas críticas que ha recibido cuando anunció la muerte de su padre al compartir fotos junto al ataúd, provocando diversas reacciones al respecto.

