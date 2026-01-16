Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol preocupa a sus fans tras delicado estado de salud

El streamer Westcol reveló a sus seguidores cómo se encuentra de salud y causó revuelo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol preocupa a sus fans
Westcol deja mensaje sobre su salud/AFP: Tommaso Boddi

El streamer Westcol ha preocupado a miles de sus fanáticos en redes sociales luego de revelar que no está bien de salud.

¿Qué le pasó a Westcol?

El influenciador reveló a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, un mensaje en el que se disculpaba con sus admiradores por no poder conectarse para la transmisión en vivo del día, pues no estaba bien de salud.

Westcol sobre dolor de cabeza

Según detalló presenció el mismo dolor que tuvo meses atrás luego de asistir a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal en España.

Dicho dolor fue tan fuerte que tuvo que ser atendido de urgencia y fue hospitalizado.
En aquel momento indicó que nunca había sentido un dolor de esa magnitud, tanto así que tuvo que recibir un tratamiento para su recuperación.

El influenciador tuvo que recuperarse rápidamente, pues se aproximaba su enfrentamiento en La Velada del Año V, donde perdió.

"Desde que me levanté estuve con el dolor de oído y la presión en la cabeza como la otra vez, estoy muy triste, pero no me da el cuerpo, lo siento", dijo.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Westcol tras su confesión?

Los internautas no dudaron en reaccionar al respecto detallando su preocupación sobre el tema, pidiéndole prestarle atención a su salud, para evitar enfermedades graves a futuro.

westcol no pudo hacer stream

Otros indicaron que esperan no recibir malas noticias al respecto y destacaron lo mucho que están orando para que se recupere y no sea nada grave.

Por el momento, sus fieles fanáticos están a la espera de lo que pueda pasar con el creador de contenido y que reaparezca aclarando qué le ocurrió y cómo sigue de salud.

Cabe recordar que, el streamer recientemente fue tendencia luego de haberse reencontrado con su expareja, la influenciadora Aida Victoria Merlano y hablar sobre varios detalles de su ruptura y su relación públicamente.

Ambos demostraron la buena relación que sostienen luego de su polémica separación y reiteraron lo difícil que ven una reconciliación entre ellos después de que fuera una de las preguntas más recurrentes entre sus fanáticos.

