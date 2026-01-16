Maleja Restrepo se unió al trend 2016 y sorprendió con una inesperada confesión sobre su salud

La presentadora y pareja de Tatán Mejía, Maleja Restrepo, mostró unas fotografías inéditas de su vida en el año 2016.

Maleja Restrepo emocionó al unirse al trend de 2016. (Foto Canal RCN)

¿Qué reveló Maleja Restrepo en su trend del 2016?

Por estos días se ha hecho tendencia postear imágenes de cómo eras hace 10 años. Muchos famosos se han sumado a este trend y Maleja no fue la excepción.

Maleja se unió a la tendencia con una serie de imágenes en donde solo existía su primera hija Guadalupe, que aparece en varias de las instantáneas.

Lo que llamó la atención fue la confesión con la que Maleja acompañó la publicación.

¿Qué complicación médica tuvo Maleja Restrepo en 2016?

En ese año vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al atravesar un embarazo ectópico y la pérdida de una trompa de Falopio.

Maleja confesó que en ese instante pensó que quedar nuevamente embarazada sería imposible debido a su condición.

Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa y un año después se convirtió en mamá por segunda vez con el nacimiento de Macarena.

“2016 el año en que creí que volver a ser mamá iba a ser imposible”, escribió Maleja en su publicación.

La experiencia marcó profundamente a la presentadora y a su familia, pero no les quitó las ganas de seguir soñando con un hogar más grande.

La familia también compartió momentos de sus vacaciones en su finca y en las playas de La Guajira.

Fue en uno de esos viajes donde Macarena llamó la atención de los internautas al revelar que tiene un emprendimiento de manillas.

La pequeña mostró gran entusiasmo por la idea de venderlas durante el paseo y, además, compartió cuáles son los elementos que considera indispensables para acompañarla en cualquier aventura.

Macarena cuenta con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, donde suele compartir sus ocurrencias y momentos familiares.

Hace unas semanas llamó la atención al mostrar cómo le jugó una divertida broma a su abuela Yaya, quien llevó un espejo a la finca pese a que allí está “prohibido”.

El video tuvo gran aceptación dentro de su comunidad digital, que celebró la creatividad y espontaneidad de la pequeña.

Los seguidores no solo disfrutaron del humor de la situación, sino que también le pidieron a Maleja y a Macarena que continúen ideando nuevas bromas y compartiéndolas en redes.