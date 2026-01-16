Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maleja Restrepo se unió al trend 2016 y sorprendió con una inesperada confesión sobre su salud

Maleja Restrepo recordó un duro episodio médico de 2016 y mostró cómo logró superar esa difícil etapa en su vida.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maleja Restrepo hace inesperada confesión.
Maleja Restrepo hace inesperada confesión sobre su segundo embarazo. (Foto Canal RCN)

La presentadora y pareja de Tatán Mejía, Maleja Restrepo, mostró unas fotografías inéditas de su vida en el año 2016.

Maleja Restrepo se unió al trend 2016.
Maleja Restrepo emocionó al unirse al trend de 2016. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué reveló Maleja Restrepo en su trend del 2016?

Por estos días se ha hecho tendencia postear imágenes de cómo eras hace 10 años. Muchos famosos se han sumado a este trend y Maleja no fue la excepción.

Maleja se unió a la tendencia con una serie de imágenes en donde solo existía su primera hija Guadalupe, que aparece en varias de las instantáneas.

Lo que llamó la atención fue la confesión con la que Maleja acompañó la publicación.

Artículos relacionados

¿Qué complicación médica tuvo Maleja Restrepo en 2016?

En ese año vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al atravesar un embarazo ectópico y la pérdida de una trompa de Falopio.

Maleja confesó que en ese instante pensó que quedar nuevamente embarazada sería imposible debido a su condición.

Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa y un año después se convirtió en mamá por segunda vez con el nacimiento de Macarena.

“2016 el año en que creí que volver a ser mamá iba a ser imposible”, escribió Maleja en su publicación.

La experiencia marcó profundamente a la presentadora y a su familia, pero no les quitó las ganas de seguir soñando con un hogar más grande.

La familia también compartió momentos de sus vacaciones en su finca y en las playas de La Guajira.

Fue en uno de esos viajes donde Macarena llamó la atención de los internautas al revelar que tiene un emprendimiento de manillas.

La pequeña mostró gran entusiasmo por la idea de venderlas durante el paseo y, además, compartió cuáles son los elementos que considera indispensables para acompañarla en cualquier aventura.

Macarena cuenta con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, donde suele compartir sus ocurrencias y momentos familiares.

Hace unas semanas llamó la atención al mostrar cómo le jugó una divertida broma a su abuela Yaya, quien llevó un espejo a la finca pese a que allí está “prohibido”.

Artículos relacionados

El video tuvo gran aceptación dentro de su comunidad digital, que celebró la creatividad y espontaneidad de la pequeña.

Los seguidores no solo disfrutaron del humor de la situación, sino que también le pidieron a Maleja y a Macarena que continúen ideando nuevas bromas y compartiéndolas en redes.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía tienen dos hijas.
Maleja Restrepo y Tatán Mejía tienen dos hijas: Guadalupe y Macarena. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en los Premios Juventud - Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Yeison Jiménez

Jhonny Rivera desempolvó video junto a Yeison Jiménez y conmovió en redes: "vuela alto"

En las últimas horas, el cantante Jhonny Rivera presumió video en el que recordó a Yeison Jiménez en su máxima esencia,

Tras homenajear a Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada tomó una decisión que conmovió a todos Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada anunció emotiva decisión tras homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada sorprendió con un emotivo anuncio para sus fanáticos tras su participación en homenaje a Yeison Jiménez.

Aida Victoria Merlano en Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano divide opiniones tras comentario ofensivo sobre su apariencia física

La influencer Aida Victoria Merlano, causó revuelo tras revelar que recientemente una mujer cuestionó su apariencia.

Lo más superlike

Marilyn Patiño habla sobre su postura y límites en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño afirma su postura ante Campanita en La casa de los famosos: “No soy manipulable”

Marilyn Patiño evitó hablar de los participantes en La casa de los famosos, dejando claro su postura a Campanita.

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

yeison jimenez conmueve a sus fans Yeison Jiménez

Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos