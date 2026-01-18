Luisa Cortina es la primera eliminada en La casa de los famosos Colombia; así reaccionó

La influenciadora y modelo Luisa Cortina quedó eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Luisa Cortina quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este 18 de enero se llevó a cabo la jornada de eliminación, donde Luisa Cortina se encontraba en placa de nominación junto a Lorena Altamirano, Yuli Ruiz, Tebi Bernal, Renzo Meneses y Nicolás Arrieta.

Como es costumbre, los nominados estuvieron en el cuarto de eliminación y poco a poco iban regresando a La casa de los famosos Colombia según se fueran salvando, de acuerdo con los porcentajes que iban teniendo por parte del público.

Recordemos que, la decisión de quién abandona el reality es responsabilidad del público, que debía votar a través de la página web de La casa de los famosos Colombia por su favorito.

Luisa Cortina fue la famosa de los seis nominados con menor votación del público, por lo que, fue quien tuvo que abandonar la competencia.

¿Cómo reaccionó Luisa Cortina tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido se mostró muy conmovida de tener que abandonar el reality, pues soñaba con estar más tiempo en la competencia.

Confesó que sentía que se fue de la competencia por enfrentarse a quienes no se debía como Sara Uribe y Manuela Gómez.

Además, dejó nominada en la placa de nominación de La casa de los famosos Colombia.

Este lunes 19 de enero conoceremos quién será el nuevo líder de la semana, luego de que Alexandra fuera quien se ganara ese primer liderazgo.